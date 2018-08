Lemoniada - bardzo pożywny napój na upały (© Karolina Misztal)

Przed nami bardzo ciepłe dni. Ba, upalne. Termometry będą wskazywały ponad 30 stopni Celsjusza. A jak gorąco, to chce się pić. Czym się chłodzić, oprócz wody, gdy żar się z nieba leje? My polecamy lemoniadę. To najprostszy napój na świecie. Wystarczy kilka prostych składników: woda, owoce, cukier i duuuuuużo lodu.

Oto kilka sprawdzonych przepisów



Lemoniada kwaśnica, że usta wykręca



Składniki:

1,5 litra wody

kilka kostek lodu

8 cytryn

5 łyżeczek cukru

3 listki mięty



Przygotowanie:

Z cytryn wycisnąć sok (uważać, żeby nie było pestek), dodać cukier, wodę, miętę, wszystko wymieszać. Na koniec dołożyć lód. Przed podaniem wsadzić na kilkanaście minut do lodówki.









Lemoniada arbuzowa palce lizać



Składniki:

1,5 litra wody

kilka kostek lodu

średni arbuz

7 łyżeczek cukru





Przygotowanie:

Wyciągnąć miąsz (bez pestek) i zblendować go na gładką konsystencję, dodać cukier, wodę, wszystko wymieszać. Na koniec dołożyć lód. Przed podaniem wsadzić do lodówki.











Lemoniada na bardzo słodko z limonek



Składniki:

1,5 litra wody

kilka kostek lodu

10 limonek

5 łyżeczek miodu (najlepiej lipowego)

borówki (kilka sztuk)



Przygotowanie:

Z limonek wycisnąć sok (uwaga na pestki), dodać miód, wodę i wszystko wymieszać. Na koniec dołożyć lód. Przed podaniem wsadzić na kilkanaście minut do lodówki. Do dzbanka z lemoniadą wsypać borówki do dekoracji.











Lemoniada „Zielony uśmiech”



Składniki:

1,5 litra wody

kilka kostek lodu

2 pęczki natki pietruszki

5 łyżeczek cukru

garść mięty



Przygotowanie:

Miętę i natkę pietruszki posiekać bardzo drobno, dodać cukier, wodę i wszystko wymieszać. Na koniec dołożyć lód. Przed podaniem wsadzić na kilkanaście minut do lodówki.

