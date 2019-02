Na tych liniach spotkasz dziś kontrolerów biletów MPK

Wymierzają sprawiedliwość na A4 (ZOBACZ NAGRANIE)

Jazda po wiecznie zatłoczonej autostradzie A4 pod Wrocławiem nie należy do przyjemności. Lewy pas rzadko jest tutaj wolny i można nim bez problemu wyprzedzać. A to dlatego, że przy bardzo dużym ruchu długo wyprzedzają się tiry (mogą to robić tylko na tych krótkich odcinkach, gdzi...