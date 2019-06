Na sportowo. Oto najlepsi i najgorsi piłkarze Śląska Wrocław w sezonie 2018/2019. Zobacz!

Mamy olbrzymi szacunek do Piotra Celebana, ale to był jeden z jego gorszych sezonów w Śląsku Wrocław. Zdarzały mu się tak koszmarne mecze jak z Arką w październiku, czy na początku kwietnia z Wisłą Płock. Po tym meczu usiadł zresztą na ławkę. Najlepiej grał na jesieni - w pierwszym meczu z Cracovią, czy z Miedzią w Legnicy. WAŻNE - DO KOLEJNYCH PIŁKARZY MOŻECIE PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ STRZAŁEK LUB GESTU

fot. Karolina Misztal