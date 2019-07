Na Przedmieściu Świdnickim będą zmiany. Pojawią się nowe parkomaty

ZDiUM uporządkuje parkowanie na Przedmieściu Świdnickim, rozciągającym się od Dworca Głównego w rejon Świebodzkiego pomiędzy nasypem kolejowym i fosą. Do 1 września zmieni się sposób parkowania na ulicach Żytniej, Pszennej, Jęczmiennej, Lelewela, Kolejowej, Stysia i pl. Rozjezdnym. Firma, którą wybierze ZDiUM, zajmie się ustawieniem znaków pionowych i wymalowaniem oznakowania poziomego oraz instalacją urządzeń. Pojawią azyle i przejścia dla pieszych.

- To kontynuacja projektu rozpoczętego w zeszłym roku, kiedy podczas wakacji zmieniliśmy sposób parkowania na Prostej, pewnym odcinku Kolejowej oraz fragmencie placu Rozjezdnego. To był etap I, teraz będziemy wdrażać etap II – wyjaśnia Ewa Mazur ze ZDiUM-u.

Przedmieście Świdnickie od kwietnia zostało włączone do strefy płatnego parkowania. Rozszerzenie stref płatnego parkowania to jedna z obietnic wyborczych prezydenta Jacka Sutryka. Decyzję o tym podjęli w kwietniu radni miejscy, przyczyniając się do spełnienia wyborczej deklaracji. Przedmieście Świdnickie to podstrefa z najniższymi opłatami, gdzie pierwsza godzina parkowania kosztuje 2 zł, kolejna 2,10 zł, a następne po 2,20 zł.