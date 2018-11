Na pl. Solnym stanął potężny dom. Wygląda jak górskie schronisko [ZDJĘCIA]

Dwupiętrowy dom, wyglądający trochę jak górskie schronisko, wyrósł w zaledwie dwa dni na placu Solnym we Wrocławiu. To część powstającego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który ruszy na Rynku i pl. Solnym w piątek, 23 listopada. W budynku będzie się mieściła restauracja. W sumie na Jarmarku będzie działo około 180 kramów i karuzel dla dzieci. Jarmark będzie otwarty codziennie od godz. 10 do 21 - także 26 grudnia i w Sylwestra. W Wigilię zakupy zrobimy do godz. 14. Jarmark będzie nieczynny jedynie w Boże Narodzenie.