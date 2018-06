(© Janusz Wójtowicz, Polska Press)

Dzisiaj o godz. 17:30 rozpoczynają się konsultacje z mieszkańcami Ołbina. W tej części miasta ma pojawić się więcej zieleni. Sprawdź, czy chodzi o Twoją ulicę.

Podczas konsultacji każdy będzie mógł zgłosić swój pomysł na zazielenienie siedmiu ołbińskich podwórek. Spotkanie odbędzie się na terenie pomiędzy ulicami Nowowiejską, Żeromskiego i Wygodną.



Konsultacje z mieszkańcami to kolejny etap przedsięwzięcia "Grow Green". Urzędnikom zależy na przystosowaniu miasta do zmian klimatu. Robi się coraz cieplej w lecie, a Wrocław jest ponadto jednym z najcieplejszych miast w Polsce. Zazielenienie miałoby więc pomóc w lokalnym obniżeniu temperatury i zacienieniu miejsc, które narażone są na działanie promieni słonecznych.



Kolejne spotkania

- 14 czerwca (czwartek), 17:30-19:30 – przestrzeń pomiędzy Reja / Walecznych / Prusa, skwer przy Nowowiejskiej oraz fragment Prusa

- 15 czerwca (piątek), 17:30-19:30 – Daszyńskiego / Jaracza / Orzeszkowej / Lompy (porozmawiamy też o ul. Daszyńskiego na odcinku od Prusa do Lompy)

- 21 czerwca (czwartek), 17:30-19:30 – przestrzeń pomiędzy Daszyńskiego / Wyszyńskiego / Orzeszkowej / Żeromskiego

- 22 czerwca (piątek), 17:30-19:30 – przestrzeń pomiędzy Orzeszkowej / Barlickiego / Nowowiejskiej / Żeromskiego

- 25 czerwca (poniedziałek), 17:30-19:30 – przestrzeń pomiędzy Ustronie / Jedności Narodowej / Rychtalską (przewidywany też spacer Daszyńskiego do Lompy)



