Na Kleczkowie oddadzą w tym roku ponad 200 nowych mieszkań! [ZDJĘCIA]

Inwestycja powstająca przy ul. Rychtalskiej i Słonimskiego to dziewięciokondygnacyjny budynek mieszkalny z podziemnym garażem. Cechą mającą wyróżniać kleczkowską inwestycję wrocławskiego dewelopera Mój Dom jest zróżnicowana wysokość budynku, dla lepszego nasłonecznienia mieszkań i tarasów położonych na najwyższych piętrach. W tym wielorodzinnym gmachu będzie 212 mieszkań: od kawalerek do lokali czteropokojowych. Ceny wahają się 253 000 do 830 000 zł.

W klatkach A i B jest już ukończona elewacja, trwają prace wykończeniowe, zostały zamontowane windy i położona instalacja elektryczna. Budowa klatki C sięgnęła ósmej kondygnacji i w kolejnym etapie zostanie będzie zrobiona elewacja. Klatka D ma obecnie wysokość sześciu kondygnacji. Cały blok w lipcu osiągnie zaprojektowaną wysokość.

W inwestycji nazwanej Osiedle nad Odrą każde z mieszkań będzie miało własny balkon lub ogródek. Zakończenie budowy jest zaplanowane na ten rok. Obiekt został zaprojektowany przez Biuro Architektoniczne Wojciech Madurowicz.