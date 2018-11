Na jakie projekty czeka Wrocław? Property Forum Wrocław już 9 listopada

Filozofia miasta podzielonego na monokulturowe strefy: tu mieszkam, tam pracuję, gdzie indziej wypoczywam, przestała się sprawdzać. Deweloperzy w poszukiwaniu konkurencyjności łączą kompetencje z wielu sektorów rynku nieruchomości i szukają możliwości budowy miejskich destynacji z mieszkaniami, biurami, punktami handlowymi

i usługowymi, restauracjami i ofertą kulturalną.

Na jakie projekty czeka Wrocław? Jak rozwijać inteligentny ośrodek, atrakcyjny dla biznesu i mieszkańców? Poziom oświaty, transport, dostępność terenów inwestycyjnych, środowisko naturalne, oferta mieszkaniowa i kulturalna... – jakie wyzwania należy pokonać, aby atrakcyjność inwestycyjna miasta wzrosła jeszcze bardziej, a rynkowi gracze lokowali tu kolejne oddziały, fabryki czy centra logistyczne?

Na te i inne pytania odpowiedzą 9 listopada br. uczestnicy Property Forum Wrocław.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele władz samorządowych, właściciele oraz zarządcy spółek działających na rynku magazynów, hoteli i biurowców, reprezentanci największych agencji doradczych i sieci hoteli oraz instytucji finansowych.

Uczestnicy Property Forum Wrocław będą dyskutować nie tylko o potencjale inwestycyjnym miasta, jego rewitalizacji, otwartości na nowe inwestycje, ale także zastanowią się nad tym, jak powinna wyglądać nowoczesna przestrzeń do pracy.

We Wrocławiu jest sporo kameralnych hoteli, ale nie brakuje też znanych na całym świecie sieci, które przyciągają turystów przywiązanych do danej marki – głównie Amerykanów

i Niemców. W planach są kolejne inwestycje światowych brandów. Miasto nie jest już tylko punktem na trasie, a coraz bardziej liczącą się finalną destynacją i wschodzącym graczem wśród ośrodków „city break”, czyli miejsc na kilkudniowe wyjazdy do dużych miast.

W agendzie Property Forum Wrocław nie zabraknie debaty o potencjale rozwoju rynku hoteli w mieście.

Wydarzeniem towarzyszącym Property Forum Wrocław, w ramach którego zaprezentowane zostaną najnowsze trendy dotyczące designu i aranżacji przestrzeni w obiektach komercyjnych i wokół nich będą Work & Leisure Talks.

Wiedzą i doświadczeniem na Property Forum Wrocław podzielą się m.in.: Krzysztof Andrulewicz, prezes Archicom; Jacek Barski, dyrektor Departamentu Architektury

i Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia; Adam Jamioł, partner PwC, ekspert ds. centrów usług wspólnych; Przemo Łukasik, założyciel Medusa Group; Łukasz Mrowiński, CEO Etno Cafe; Bogumiła Sobiczewska, współorganizatorka Rebel Campus; Jacek Szkólski, współtwórca Holdingu Avenir Medical Poland (AMP), do którego należą m.in. salony optyczne Twoje Soczewki i Gafas; Ryszard Szopa z wrocławskiej firmy MicroscopeIT; Ireneusz Węgłowski, wiceprezes Grupy Hotelowej Orbis; Marta Wybrańska, Leasing Director, Avestus Real Estate; Tomasz Żołyniak, współwłaściciel firmy Energia Polska, twórca stowarzyszenia Pozytywne.com; Dariusz Żuk, CEO Business Link Poland.

Property Forum Wrocław 2018 odbędzie się 9 listopada 2018 r., w Sofitel Wrocław Old Town. Organizatorem konferencji jest Grupa PTWP SA, wydawca portali Propertynews.pl oraz Propertydesign.pl.

