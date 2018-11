Na Jagodnie powstaje nowa inwestycja. System Smart House będzie oferowany w cenie mieszkania

Na terenie osiedla znajdą się wszystkie udogodnienia potrzebne w lokalnej społeczności – przedszkole, zewnętrzny fitness, estetycznie zaprojektowane tereny zielone z małą architekturą oraz lokale usługowe. Dla większego komfortu rodzin w ramach inwestycji powstanie całoroczny klub malucha, z którego mieszkańcy będą mogli korzystać do zabaw z dziećmi i spotkań z innymi rodzicami. Ponadto zastosowano szereg nowoczesnych rozwiązań zmniejszających rachunki mieszkańców jak panele fotowoltaiczne, czy energooszczędne lampy LED.

- Grupa ROBYG wkraczając do Wrocławia przynosi na ten rynek najlepsze praktyki i standardy, które obejmują kompleksowe planowanie zarówno poszczególnych lokali, jak i całej przestrzeni inwestycji wraz z infrastrukturą. Inwestycje ROBYG to system Smart House w cenie, energooszczędne oświetlenie LED i panele fotowoltaiczne, dzięki którym eksploatacja części wspólnych, dla mieszkańców jest znacząco tańsza. Inwestycja będzie przyjazna dla mieszkańców także ze względu na otoczenie – tereny zielone, zewnętrzny fitness, lokale usługowe oraz budynki użyteczności publicznej m.in. przedszkole. Jestem przekonany, że Wrocław szybko polubi inwestycje Grupy ROBYG i wpiszą się one na trwałe w krajobraz miasta – powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej ROBYG SA.

Wszystkie mieszkania w standardzie wyposażone są w nowoczesną technologię Smart House – zaawansowane rozwiązanie technologiczne sprawia, że można sterować oświetleniem, multimediami i ochroną za pomocą urządzeń mobilnych, dzięki czemu można np. wyłączyć w ciągu dnia ogrzewanie i uruchomić je dopiero na godzinę przed powrotem do mieszkania. Pozwala to wygenerować oszczędności sięgające nawet 30% miesięcznych opłat. Grupa ROBYG oferuje ten system w każdym mieszkaniu, bez dodatkowych opłat. Na mieszkańców czeka też karta ROBYG Club, dzięki której mają dostęp do szeregu zniżek i rabatów u partnerów dewelopera, co pozwala wygodnie i taniej urządzić nowe mieszkanie.

ROBYG ma 18 lat doświadczenia, ponad 18 000 sprzedanych lokali i 50 000 klientów. Obecnie w budowie ROBYG jest ponad 6000 lokali, a w ofercie łącznie ponad 2000 mieszkań.