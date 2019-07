Na Grabiszyńskiej powstał buspas. Już budzi emocje [ZDJĘCIA]

zobacz galerię (14 zdjęć) Rzeczywiście, co widać choćby na tym zdjęciu, autobusy MPK, które po oficjalnym uruchomieniu powinny korzystać z buspasa, w sobotę jeździły prawym pasem, a niektórzy kierowcy wciąż jeździli "na pamięć" lewym pasem, który był już oddzielony grubą ciągłą linią i tylko w miejscach, gdzie można skręcać w lewo, można było legalnie zjechać na lewy pas. Jerzy Wójcik zobacz galerię (14 zdjęć)

Na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu wymalowany został już buspas. Choć oficjalnie jeszcze nie funkcjonował, to mało który z kierowców o tym wiedział - dodatkowo znaki pionowe i poziome mogły wprowadzać w błąd - część z nich była zasłonięta - inne nie. Ten buspas to po prostu gruba, ciągła linia oddzielająca torowisko. Czy faktycznie kierowcy będą tutaj przestrzegać przepisów? Znając wrocławskie realia, można mieć wątpliwości.