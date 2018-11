Na Dolnym Śląsku powstanie największe piernikowe miasto w Polsce [ZDJĘCIA]

- Domy, kościoły, ogrody z pachnących miodem pierników, sunąca między nimi kolejka, a wszystko skąpane w zimowej szacie i świątecznym blasku choinkowych światełek – brzmi kusząco, nieprawdaż? - zachęcają przedstawiciele urzędu miejskiego w Dzierżoniowie. I przekonują, że właśnie takie miasteczko powstanie w dzierżoniowskim młynie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Najpierw modelarze ze Świdnicy i Dzierżoniowa wykonają makiety i dopiero na nich powstaną piernikowe obiekty. Wystawę będzie można zwiedzać (przy okazji oglądając młyn) 8 i 9 grudnia, a także w następny weekend podczas świątecznego jarmarku. Będzie można tam także kupić pachnące pierniczki wypiekane przez firmę Sudeckie Pierniki.

Dzierżoniów czerpie inspiracje z norweskiego Bergen, gdzie takie miasteczko wyglądało fantastycznie (patrz na zdjęcia w galerii), a w jego tworzenie włączyli się sami mieszkańcy. To oni przynosili własnoręcznie zrobione obiekty, a projektantka znajdowała dla nich miejsce na planszach.

W Dzierżoniowie ma być podobnie. - Chcielibyśmy zaangażować w budowę piernikowego miasteczka mieszkańców i podzielić się z nimi radością tworzenia oraz przedświątecznym nastrojem. Cieszylibyśmy się też ze wsparcia szkół, przedszkoli i seniorów - tłumaczą urzędnicy. - Dlatego po pierwsze – zachęcamy mieszkańców do pieczenia piernikowych domków, samochodów, pociągów i innych obiektów we własnym zakresie, ozdabiania ich według własnego pomysłu i kreatywności oraz przynoszenia ich do Młyna Hilberta lub Biura Promocji UM w Dzierżoniowie. Dla każdego, kto przyniesie na wystawę swoje wypieki, zwiedzanie młyna jest darmowe! - dodają.

Trzymamy kciuki za największy piernikowy projekt w Polsce! Na pewno zaprezentujemy go na łamach portalu GazetaWroclawska.pl