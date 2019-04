Na dachu Renomy powstaje bar. Kiedy otwarcie Urban Garden? [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Urban Garden to pełen zieleni cocktail bar i kawiarnia znajdujący się w samym centrum miasta, bo na 8. piętrze dachu zabytkowego domu handlowego Renoma, a konkretniej na dachu tego obiektu. Na pomysł stworzenia takiego miejsca wpadła trójka przyjaciół: Michał Zimończyk, Cezary Chrobot i Andrzej Bobak. To oni odpowiadają również za inne chilloutowe miejsca na mapie Wrocławia, m.in. Zazoo Beach Bar, Hot Spot, Forest Bar, Stara Odra czy Nadodrze Resto Bar.

Urban Garden to w założeniu zielone i też bardzo ekologiczne miejsce.

- Goście mogą spodziewać się dużo zieleni, nawet takiej oczyszczającej powietrze. To miejsce, w którym wykorzystywany będzie zbiornik na deszczówkę do podlewania kwiatów, kompostownik oraz ogródek np. z miętą do drinków - mówi Michał Zimończyk, manager restauracji.

Oprócz tego wszelkie materiały jednorazowego użytku będą biodegradowalne. Chodzi np. o: kubki do napojów, serwetki i rurki celulozowe.

W Urban Garden będą organizowane koncerty z muzyką na żywo. Usłyszymy więc jazz firmowany przez Vertigo, a wrocławscy dj-e będą grać muzykę w stylu chillout i deep house. W programie również warsztaty dla dzieci czy zajęcia jogi dla dorosłych.

- Chcemy, żeby Urban Garden było miejscem spotkań i odpoczynku, gdzie można wypocząć, popracować czy umówić się na spotkanie biznesowe i przy tym delektować się zielenią i pięknym widokiem na miasto - dodaje Zimończyk.

Bar będzie czynny w sezonie letnim od maja do września, w tygodniu w godzinach 12:00-22:00 a w piątek i sobotę do 24:00. Kupimy tu zarówno napoje alkoholowe, jak i bezalkoholowe. Na powierzchni ponad 500 metrów kw. znajdzie się 200 miejsc siedzących, a zrelaksować się będzie można na leżakach.

Otwarcie zaplanowano na 2 maja, ale ze względu na deszczową pogodę może zostać ono przesunięte na inny dzień.