Na boiska do siatkówki plażowej w Parku Tysiąclecie jeszcze poczekamy

W parku Tysiąclecia miały powstać boiska do siatkówki w ramach budżetu obywatelskiego 2018. Pomysł zakładał stworzenie dwóch, ogrodzonych boisk o wymiarach 8x16 metrów i niezbędnej infrastruktury.

Do przetargu zgłosiła się jedna firma, która zaproponowała cenę 446 tys. złotych. Miasto planowało wydać o blisko 200 tys. zł mniej.

Czy oznacza to, że boiska nie powstaną w ogóle? Bartosz Nowak z Wrocławskich Inwestycji prowadzących projekt nie przesądza tego. Mówi, że to mieszkańcy muszą teraz podjąć decyzję czy powtórzyć przetarg i czekać, licząc na jego pozytywniejsze rozstrzygnięcie czy zmienić zakres prac. Jedna z propozycji podanych przez Nowaka to np. budowa jednego boiska i jeszcze czegoś w pobliżu.

Nawet, jeśliby przetarg zakończył się teraz podpisaniem umowy, wrocławianie mogliby grać w siatkówkę plażową od listopada. Na oddanie obiektu do użytku jest bowiem 5 miesięcy.