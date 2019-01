Mytaxi już działa we Wrocławiu. Teraz 30 procent taniej [SPRAWDŹ]

Wrocław to trzecie polskie miasto, w którym mytaxi wystartowało w tym roku. Dostępne jest już w sześciu aglomeracjach na mapie Polski.

mytaxi - CENNIK:

* opłata startowa wynosi 5,40 zł

* ceną za kilometr - 2,40 zł – zarówno w dzień i w nocy.

* w trakcie promocji od tych cen naliczy się zniżka 30 proc.

– Wraz z Mini Taxi wypracowaliśmy model współpracy odpowiadający obu stronom, dzięki czemu na ten moment już 100 kierowców we Wrocławiu realizuje zlecenia z mytaxi – mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający mytaxi w Polsce – Planujemy powiększyć tę liczbę dwukrotnie do końca roku. Partnerstwo polega na wymianie doświadczeń, bo nasze kompetencje uzupełniają się w różnych obszarach. Jesteśmy liderem pośród aplikacji do zamawiania taksówek oraz dynamicznie rozwijającą się w skali europejskiej firmą, co kierowcom Mini Taxi gwarantuje dodatkowe źródło zleceń i nowych pasażerów.

Pomimo wiążącej obie strony umowy, każdy nowy kierowca ma możliwość wyboru współpracy z jedną z firm lub z obiema jednocześnie.

– Mini Taxi i mytaxi mają różne profile działalności i kanały obsługi zleceń: call center oraz aplikacja – mówi Grzegorz Pęzioł, prezes Mini Taxi – Co za tym idzie, obie firmy mają odmienny profil pasażerów i szczyty zamówień. W połączeniu z mytaxi uda nam się stworzyć kierowcom warunki do efektywnej pracy, pozyskiwania zleceń z obu źródeł i ograniczy ich czas oczekiwania na postojach.

Aplikacja mytaxi pasażerom gwarantuje wygodne zamówienie i płatność za taksówkę przez smartfona, bezpośredni kontakt z kierowcą i możliwość śledzenia jego trasy dojazdu na mapie w aplikacji. Po skończonym kursie pasażer może ocenić kierowcę i auto za pomocą gwiazdek oraz dodać go do „Ulubionych Kierowców”.

Aby przekonać nowych pasażerów do wygody płatności za kurs przez aplikację, mytaxi organizuje promocję 30% taniej z opcją „Płać przez Aplikację”. We Wrocławiu potrwa do 31 października i zezwala na nieograniczoną liczbę kursów ze zniżką. Aby z niej skorzystać należy:

* pobrać bezpłatną aplikację mytaxi na iOS lub Android i zarejestrować się,

* dodać w aplikacji wybrany sposób płatności: kartę VISA, MasterCard, AMEX lub konto PayPal,

* zamówić taksówkę wybierając opcję „Płać przez Aplikację”. Zniżka naliczy się automatycznie podczas płatności.

Mytaxi powstało w czerwcu 2009 roku i jest pierwszą na świecie aplikacją bezpośrednio łączącą pasażera z kierowcą taksówki. Aplikacja mytaxi została pobrana przez ponad 10 milionów użytkowników i posiada flotę 100 000 zarejestrowanych kierowców, co czyni ją europejskim liderem wśród aplikacji do zamawiania taksówek. Od września 2014 roku mytaxi jest spółką zależną od Daimler Mobility Services GmbH (część Daimler Group). W lipcu 2016 roku mytaxi ogłosiło połączenie z Hailo, wiodącą aplikacją taxi w Wielkiej Brytanii i Irlandii, co stanowiło ważny krok w zdobyciu pozycji europejskiego lidera. Na sukces mytaxi pracuje blisko 500 pracowników, w 26 biurach na terenie całej Europy. Obecnie mytaxi jest dostępne w ponad 100 miastach europejskich. Eckart Diepenhorst pełni obowiązki CEO mytaxi.