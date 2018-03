(© Łukasz Rajchert)

Do niedzieli, 4 marca, warto się wybrać na koncerty i spotkania Akademii Vivaldiowskiej w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Najbardziej znany utwór Vivaldiego "Cztery pory roku" zabrzmi w piątek o godz. 19 w Narodowym Forum Muzyki. Wystąpią: Christian Danowicz – skrzypce, Marzena Michałowska – sopran, NFM Orkiestra Leopoldinum.

Gośćmi Akademii Vivaldiowskiej są młodzi wirtuozi. W sobotę o godz. 18 w Sali Czerwonej w NFM wystąpi zespół z Niemiec – 4 Times Baroque (Jan Nigges – flet podłużny, Jonas Zschenderlein – skrzypce, Karl Simko – wiolonczela, Alexander von Heissen – klawesyn). We Wrocławiu zagrają materiał ze swojej debiutanckiej płyty, odkrywając na nowo zapomniane muzyczne dzieła. Zagrają utwory kompozytorów z kręgu włoskiego baroku. W programie znajdzie się więc i koncert Vivaldiego „La notte” („Noc”) i wariacje „La folia” („Obłęd”) Arcangela Corellego, na temat momentalnie wpadającej w ucho melodii portugalskiego tańca ludowego. Operę „Rinaldo” Haendel, dla teatru w Londynie. Młodzi artyści z Niemiec wykonają uwerturę do tego scenicznego dzieła. Muzycy zagrają też „Ciacconę” Tarquinia Meruli, pioniera włoskiego baroku i „Sonatę g-moll” Giuseppe Sammartiniego. W niedzielę o godz. 18 w Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki zabrzmi opera „L’Olimpiade”. Narodowe Forum Muzyki tak zaprasza na operę: „L’Olimpiade w pewnym sensie jest dziełem „nowym” – pierwszy raz tę barokową operę nagrał na płycie Rinaldo Alessandrini zaledwie kilkanaście lat temu, a spektakl wciąż niezwykle rzadko pojawia się na afiszach. Tym większą atrakcją jest wykonanie koncertowe w Narodowym Forum Muzyki pod batutą samego Alessandriniego”. I dodaje: „Największym wyzwaniem dla śpiewaków są arie solowe i duety pełne skrajnych uczuć bohaterów, wywołanych przez dramatyczne zwroty akcji. Ponieważ Vivaldi pisał wirtuozowskie partie męskie z myślą o śpiewakach kastratach, dziś wszystkie cztery główne role w L’Olimpiade są wykonywane przez kobiety, co nie ułatwia zorientowania się w fabule. Wirtuozowskimi popisami wokalnymi olśnią nas Isabel Jantschek, Markéta Cukrová, Sophie Rennert i Wanda Franek. Obok muzyków Wrocławskiej Orkiestry Barokowej w prezentacji opery wezmą udział uczestnicy kursu orkiestrowego Akademii Vivaldiowskiej.

