MUZOtok: Kiedyś Woodstock, teraz Pol'and'Rock Festival 2018. Jerzy Owsiak o tym, kto wystąpi w Kostrzynie nad Odrą (© Sylwia Dąbrowa)

Jerzy Owsiak, gość specjalny programu MuzoTok, opowiada o Pol'and'Rock Festival 2018. - Do festiwalu przygotowujemy się starannie. Pamiętajcie, że my gramy na takim sprzęcie na którym gra grupa U2. Kapela wchodząca na scenę, a zakwalifikowana z przesłuchań, ma takie same warunki sprzętowe jak gwiazda Pol'and'Rock czyli Judas Priest - zapewnia Jerzy Owsiak. Jak dodaje, artyści to doceniają. Dalsza część artykułu poniżej.

Jerzy Owsiak w rozmowie z Tomaszem Dereszyńskim zwraca uwagę na atmosferę festiwalową, która jest wyjątkowa, także dzięki temu, że Pol'and'Rock to nie tylko muzyka rockowa, to także jazz. - Nie wiem, co to będzie działo tym razem - mówi Owsiak. Kto wystąpi w Kostrzynie nad Odrą, dlaczego ta impreza jest najlepsza na świecie, jak szuka się wykonawców na festiwal, czyje koncerty poleca szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dlaczego ważna jest Akademia Sztuk Przepięknych - dowiecie się oglądając MuzoTok.





