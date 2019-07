Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju zaprasza na wyjątkową wystawę prac Edwarda Barana

Muzeum nawiązało kontakt z Edwardem Baranem – artysta żyje i od wielu lat tworzy we Francji, do której wyemigrował w 1966 roku. Jest emerytowanym profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Angers. Nadal aktywnie działa w środowisku artystycznym regionu Dolnej Loary. Swoje prace wciąż prezentuje na wystawach organizowanych w muzeach i galeriach na całym świecie.

Artysta ma 85 lat.

W ubiegłym roku Fundacja Polskiej Sztuki Emigracyjnej (Polish Artists in the World) zwróciła się do Muzeum z propozycją zaprezentowania wystawy Edwarda Barana. Propozycja ta nie mogła pozostać bez pozytywnego odzewu, bo gdzie, jak nie w Muzeum Papiernictwa, powinny zostać zaprezentowane prace polskiego „ojca” sztuki papieru!

Edward Baran urodził się w 1934 roku w Lesku na Podkarpaciu. W latach 1955–1961 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: malarstwo u Artura Nachta-Samborskiego i tkaninę u Mieczysława Szymańskiego. Należy do grona tych artystów, dla których papier stanowi ideową podstawę własnej twórczości i jest głównym tworzywem obrazów. Używając określenia „działanie w papierze”, mamy na myśli jego wewnętrzną strukturę jak również łączone za pomocą kleju warstwy, pomiędzy którymi artysta umieszcza sieć nici – szkielet utrzymujący obraz w określonym kształcie.