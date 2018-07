(© Muzeum Pana Tadeusza/materiały prasowe)

Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu (Rynek 6) zaprasza na Zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na autorskie oprowadzanie po wystawie czasowej "Księgi Pana Tadeusza". Wstęp jest bezpłatny, ale ilość miejsc ograniczona. Warto się zapisać: zapisy@ossolineum.pl.

Lektura "Pana Tadeusza" dla większości z nas oznaczała odbiór według klucza szkolnych interpretacji. Tymczasem poemat da się czytać inaczej, kiedy trafimy na treści, wątki i motywy, które wcześniej zostały przeoczone. O takim doświadczeniu opowiedzą: historyczka sztuki Katarzyna Roj i fotograf Łukasz Rusznica, autor jednej z prac do wystawy "Księgi Pana Tadeusza". Roj zwróciła uwagę na postać Telimeny jako prekursorki selfie-feminizmu, zaś Rusznica na mroczną siłę nieodwzajemnionej miłości, wspomnianej w księdze XII, zatytułowanej w tym kontekście niemalże ironicznie "Kochajmy się". Podczas autorskiego oprowadzania zaproszeni goście opowiedzą również, co jeszcze w epopei narodowej ich zadziwiło, poruszyło czy też zaniepokoiło.

Muzeum Pana Tadeusza (Rynek 6) zaprasza w środę (18 lipca) o godz. 17.

Muzeum Pana Tadeusza: spotkanie poprowadzą...

Katarzyna Roj – absolwentka Filozofii i Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, kierowniczka galerii Dizajn BWA Wrocław, kuratorka, autorka programu edukacyjnego Teraz Dizajn!.

Łukasz Rusznica – fotograf, absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, kurator w galerii fotograficznej Miejsce przy Miejscu 14 Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu. Jest autorem kilku książek fotograficznych, zdobył kilka wyróżnień, w tym sekcji ShowOFF (2012) i Griffin Art Space (2017) w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie oraz nagrody WARTO (2015). W 2016 roku został zaproszony do projektu European Eyes on Japan i wyjechał do Japonii na rezydencję artystyczną.

Muzeum Pana Tadeusza: o wystawie

12 ksiąg poematu Adama Mickiewicza. 12 autorów wizualnych. Co miesiąc jedna odsłona – takim hasłem Muzeum Pana Tadeusza zapowiadało w 2017 roku nowe plakaty do kolejnych ksiąg "Pana Tadeusza". Do udziału w projekcie zaproszono artystów z różnych dziedzin sztuki i dizajnu, a każdy z nich korzystał z bardzo odmiennej estetyki. Jednak ta wystawa to nie tylko prezentacja dwunastu powstałych prac. To podróż od 1881 roku, gdy pojawiło się pierwsze zilustrowane wydanie poematu, do dzisiaj.



