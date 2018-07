Otwarciem niezwykłej wystawy stałej pt. „Cudo-Twórcy” w galerii trzecim piętrze budynku będzie świętowane 70-lecie Muzeum Narodowego.

Smukłe wazony, ceramika...

Laka, uzbrojenie...

Obok siebie w muzealnej przestrzeni zagościły: kunsztowna zbroja japońskiego samuraja, zegar słoneczny z busolą, kufer podróżny Louis Vuitton, sukienka z błękitnego jedwabiu, designerskie kryształowe kieliszki i kultowe radio „Szarotka”. Te i kilkaset innych przedmiotów złożą się na niezwykłą wystawę zatytułowaną „Cudo-Twórcy”. Została zorganizowana na 2,5 tysiąca metrów kwadratowych trzeciego piętra muzeum.Pomysł muzealników świętujących 70. urodziny był przewrotnie prosty: – Chcemy pokazać, że my, ludzie, nie zmieniamy się jako gatunek. Potrzeby przodków towarzyszą nam samym, a na ekspozycji pokażemy to, czego człowiek potrzebował i potrzebuje – mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor Narodowego.Przewietrzyli magazyny i ułożyli – w bardzo ładnej, przemyślanej aranżacji Agnieszki Sowy-Szenk, architektki – rzeczy od wspomnianej zbroi po kieliszki i sukienki. Na trzecim piętrze trwają jeszcze ostatnie przygotowania do piątkowego wernisażu. Wystawa ma trzy kuratorki. Małgorzata Korżel-Kraśna specjalizuje się w historycznym rzemiośle. – Podstawowe potrzeby człowieka: komunikowania się, zaspokajania głodu, ubierania się, pracy, schronienia, stwarzania na co dzień potrzebnych rzeczy ubraliśmy w scenariusz wystawy. I dlatego są na niej meble obok ubrań i szkła – opowiada. – Najstarszy przedmiot na ekspozycji to naczynie na perfumy z VII wieku przed naszą erą – wskazała urocze naczynie. – A meble od zawsze były próbą uporządkowania przestrzeni wokół nas – dodaje kuratorka stałej ekspozycji. – Ekspozycja dowodzi, że człowiek nie zmienił się w swoich potrzebach – uśmiechnęła się Małgorzata Korżel-Kraśna.Szkło zaspokaja potrzeby człowieka, nie tylko praktyczne. Po prostu może się podobać. Barbara Banaś, na co dzień zastępca dyrektora Muzeum Narodowego, zaprezentowała na wystawie współczesne szkło i ceramikę. – Rodziły się w muzeum od lat 50., obecnie mamy ok. 3,5 tysiąca tzw. numerów inwentarzowych. W dużej mierze te działa wyszły spod rąk artystów związanych z Wrocławiem. Przecież mamy jedyną w Polsce dydaktyczną placówkę akademicką – Katedrę Ceramiki i Szkła – powiedziała.Na wystawie znalazły się też przedmioty z Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Przecież człowiek potrzebował ceramiki, pięknych kobierców. – Mamy „Monę Lizę” wśród zbiorów z laki. To szkatułka na przybory do kaligrafii –zachęca do oglądania Dorota Róż-Mielecka, odpowiedzialna za tę część ekspozycji.Nie wiem, jak Państwo, ale przyznam, że potrzebuję muzealnej sztuki. 70-letnie Muzeum Narodowe pokaże swojej publiczności wyjątkowe przedmioty.W piątek (13 lipca) przed wernisażem spotkają się pracownicy muzeum. Będą odznaczenia, medale i prawdziwe święto muzealników. Nie zapomniano o potrzebach widzów. Dla nas, publiczności odwiedzającej Muzeum Narodowe, przygotowana została nowa strona internetowa, łącząca wszystkie oddziały muzealne. A „Cudo-Twórcy”? Do zwiedzania od 14 lipca na stałe.Z okazji swoich urodzin muzeum zaprasza wrocławian i turystów na liczne wydarzenia jubileuszowe. Dodatkowo wstęp wolny na wszystkie wystawy dla osób, które urodziły się w 1948 roku!Gmach główny Muzeum Narodowego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5Oprowadzanie kuratorskie Doroty Róż-Mieleckiej po wystawie „Cudo-Twórcy” – Sztuka Wschodu(obowiązują zapisy: zapisy@mnwr.art.pl)Niespodzianki w przybytku Muz, czyli o ciekawostkach Muzeum Narodowego we Wrocławiu – wykład Jadwigi Jasińskiej-SaduryOprowadzanie kuratorskie Barbary Banaś po wystawie „Cudo-Twórcy” – Szkło i ceramika współczesna(obowiązują zapisy: zapisy@mnwr.art.pl)Koncert jubileuszowy – zespół Małe InstrumentyOprowadzanie kuratorskie Małgorzaty Korżel-Kraśnej po wystawie „Cudo-Twórcy” – Rzemiosło i sztuka zdobnicza(obowiązują zapisy: zapisy@mnwr.art.pl)Jak zbierać i opracowywać historie mówione? – wykład Anny LewińskiejUwaga, manifest! – warsztaty dla dorosłychKącik pracy twórczej – gra muzealna w godzinach otwarcia PawilonuUwaga, na wszystkie zajęcia dla dzieci obowiązują zapisy:tel. 71/372-51-48 lub edukacja@mnwr.art.pl– Zaułek zabytków do oglądania, dotykania i wąchania – zajęcia rodzinne, zapisy– Uwaga! Piraci pod Muzeum – zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat, zapisy– Tworzymy panoramę Wrocławia – zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat, zapisyMuzeum Etnograficzne, ul. Traugutta 111/113– Gra w Muzeum – warsztaty rodzinne(obowiązują zapisy: tel. 71/712-71-81 lub edukacja.pawilon@mnwr.art.pl)– Po co dzieciom muzeum? – warsztaty dla dzieci w wieku 6–10 lat, zapisy– Chlust, chlap, szur, plask – warsztaty dla dzieci w wieku 3–5 lat, zapisyMuzeum Narodowe we Wrocławiu, Pawilon Czterech Kopuł, Muzeum Etnograficzne – nieczynne dla zwiedzającychPanorama Racławicka – ostatni seans o 11:20, później nieczynnaMuzeum Narodowe we Wrocławiugodz. otwarcia: 10:30–21:00 (od 18.00 do 21.00 czynna będzie tylko wystawa „Cudo-Twórcy”)godz. otwarcia: 10:00–18:00godz. otwarcia: 10:00–20:00Wystawy stałe – wstęp bezpłatny (wstęp wolny na wszystkie wystawy dla osób, które urodziły się w 1948 roku!)Wystawy czasowe – wstęp 3 zł