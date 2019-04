Muzeum Miejskie Wrocławia zaprasza na nową wystawę. Zobacz zdjęcia

Małgorzata Chodakowska to polska rzeźbiarka urodzona w 1965 roku w Łodzi, na co dzień mieszkająca i tworząca w Dreźnie. Studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Jej rzeźby wykonane w drewnie bądź brązie, szczególnie z cyklu Fontanny, od lat cieszą się szerokim uznaniem publiczności oraz krytyków sztuki. Swoje prace prezentowała m.in. w Wiedniu, Berlinie, Sankt Petersburgu czy Tokio.

Zwyczajem dawnych mistrzów w poszukiwaniu inspiracji artystka odwiedziła wiele miejsc w Europie i na innych kontynentach. Miejsce urodzenia, zamieszkania, a także wspomnienia licznych podroży w połączeniu z warsztatową biegłością i niewątpliwym talentem, ukształtowały sztukę Małgorzaty Chodakowskiej. W swojej twórczości pozostała jednak wierna klasycznym kanonom rzeźbiarskim, stąd jej prace przywodzą na myśl dzieła dawnych mistrzów. O swoich rzeźbach, głównie przedstawiających kobiety sama mówi, że stara się nimi prowokować do myślenia, pokazywać kobiecą dumę, siłę i godność, ale też potrzebę opieki. Aby nadać im dodatkowe walory estetyczne często ożywia je przy pomocy wody, która jest ich integralną częścią, tworząc elementy stroju czy cechy urody.

Wystawa rzeźb Małgorzaty Chodakowskiej obejmie kilka przestrzeni Pałacu Królewskiego. Część z nich zostanie wyeksponowana w barokowym ogrodzie. Tu, w samym sercu miasta, w sąsiedztwie jedynej zachowanej we Wrocławiu barokowej fontanny – chłopca z delfinem, będą stanowić one nie tylko plenerowy pokaz sztuki współczesnej, ale również przywoływać na myśl wielowiekowe tradycje tworzenia dzieł sztuki przeznaczonych do ogrodowej ekspozycji. Dzięki tej wystawie Wrocław dołączy do grona miast, które wykorzystują swoje parki i ogrody również jako przestrzenie wystawiennicze. Dopełnieniem dla tego plenerowego pokazu będą rzeźby eksponowane w salach Pałacu Królewskiego, również te, które stały się inspiracją dla okazałych rzeźb – fontann.

Do wystawy wydany został katalog.

Wystawa płatna – 15 PLN (bilet normalny), 10 PLN (bilet ulgowy)