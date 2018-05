Muzeum Książąt Lubomirskich we Lwowie gości we Wrocławiu, dzięki wystawie "Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia".

W czwartek, 24 maja o godz. 17 ZNiO zaprasza na "Spacer po Muzeum Książąt Lubomirskich we Lwowie" – prelekcję i oprowadzanie po wystawie "Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia" w cyklu "Wokół Muzeum Książąt Lubomirskich". O wystawie opowie Beata Długajczyk, oprowadzą: Beata Długajczyk i Leszek Machnik (Dział Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich). Zapraszamy do Refektarza (Aula im. M. Gębarowicza, Sale pod Kopułą), wstęp wolny.Wystawa "Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia" prezentowana jest w Ossolineum do 1 lipca 2018. Zorganizowana została przez Lwowską Galerię Sztuki im. B.G. Woźnickiego, gdzie odbyła się jej pierwsza odsłona trwająca od października 2017 do stycznia 2018. Obecnie z lwowskiej Galerii do Wrocławia przyjechały 64 dzieła. Można je podziwiać w gmachu głównym Ossolineum przy ul. Szewskiej, w Auli im. M. Gębarowicza i Salach pod Kopułą (ul. Szewska 37).