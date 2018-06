Dolnośląskie muzea i galerie organizują w niedzielę (3 czerwca) warsztaty i spotkania dla najmłodszych zwiedzających.

Muzea dla dzieci: program

Wrocławskie oraz dolnośląskie muzea i galerie zapraszają w niedzielę na „Dzień muzeów dla dzieci”, organizowany w ramach akcji #muzealniaki. Akcję zainicjowało wrocławskie Muzeum Pana Tadeusza, słynące z wyjątkowo atrakcyjnej działalności edukacyjnej. Tu dzieci się nie nudzą.Warto zauważyć, że muzea w Polsce – bardzo często multimedialne, wyposażone w nowoczesny sprzęt – są dla najmłodszych zwiedzających wyjątkowo interesujące. Od startu w 2017 roku do akcji #muzealniaki przystąpili partnerzy, którzy deklarują przyjazne nastawienie do wizyt dzieci. – Nazwę akcji wymyślił nasz Dział Edukacji – mówi Marcin Hamkało, dyrektor Muzeum Pana Tadeusza. – Powstała kampania społeczna , dostaliśmy grant wyszehradzki i we wrześniu organizujemy konferencję „Muzeum nie tylko dla dużych”, z udziałem Węgrów, Słowaków, Czechów. Ta akcja ma przekonać, że rodzice bardzo małych dzieci mają szansę znaleźć dla siebie miejsce w muzeum. I oni, i dzieci mają na tym skorzystać. Przekonujemy też do akcji samych muzealników – opowiada.Program wydarzeńniedziela, 3 czerwca 2018ul. Szewska 37, Wrocławgodz. 12.00 i 15.00 | Muzealniaki tuptają po OssolineumRodzinny spacer pełen ciekawostek, opowieści i zagadek połączony z możliwością raczkowania po Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, bez dolnego limitu wiekowegoobowiązują zapisy od 15 maja 2018: zapisy@ossolineum.plgodz. 13.00 i 16.00 | Muzealniaki tuptają po muzealnych salachRodzinny spacer po Muzeum Pana Tadeusza, pełen ciekawostek, opowieści i zagadek połączony z możliwością raczkowania po muzealnych salach.zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, bez dolnego limitu wiekowegoobowiązują zapisy: zapisy@ossolineum.plul. Wita Stwosza 32, Wrocławgodz. 11.00 | Sztuka na wyciągnięcie ręki! Czyli wystawa, na której dzieła sztuki wolno dotykaćAutorskie oprowadzanie dla dzieci po wystawie Tomasza Opani Salon wzornictwa, podczas którego młodzi widzowie dowiedzą się od samego artysty, co miał na myśli i do czego służą jego prace.zajęcia dla dzieci dzieci 5–8 latobowiązują zapisy: p.scislowska@bwa.wroc.plul. Świdnicka 2–4, Wrocławgodz. 14.00 | Publikacja od podszewki, czyli kto i jak pracował nad moją ulubioną książką?Spotkanie, podczas którego dzieci będą analizować, ile osób pracuje nad wydaniem książki oraz spróbują wcielić się w jedną z nich.warsztaty dla dzieci 9–12 latobowiązują zapisy: p.scislowska@bwa.wroc.plgodz. 11.00 | W dobrej formie, czyli cała glina w ręce dzieciWarsztaty ceramiczne prowadzone przez Natalię Kopytko (Diploo Studio) w ramach wystawy W niedalekiej przyszłości Pawła Olszczyńskiego.warsztaty dla dzieci 6–10 latobowiązują zapisy: p.scislowska@bwa.wroc.plgodz. 14.00 | ABC małego działkowcaWarsztat z przydatnego i smacznego ogrodnictwa domowego, który uwolni w dzieciach nutkę działkowca.warsztaty dla dzieci 8–12 latobowiązują zapisy: p.scislowska@bwa.wroc.plgodz. 12.30 | Niedzielny Poranek we WROSpecjalny program filmów animowanych zrealizowanych przez studentów i absolwentów uczelni artystycznych, który towarzyszyć będzie wystawie konkursowej Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów. Po projekcji zachęcamy do twórczych rodzinnych działań związanych z wystawą.godz. 11.00–17.00 | Edukacyjne gry dla dzieciUkładanka Najpiękniejsze budowle Wrocławia – zabawa edukacyjna dla dzieci w wieku od 4 latArchitektoniczne safari – gra edukacyjna dla dzieci od 6 lat. W jej trakcie uczestnicy „polują” na wyobrażone na eksponatach zwierzęta.Quest muzealny Skarby architektury – gra dla dzieci i dorosłychgodz. 10.00 | Tworzymy księgę baśni i opowiadańDzieci zapoznają się na wystawie czasowej Sztuka druku z dawnymi, tradycyjnymi sposobami wykonania i rozpowszechniania ksiąg oraz z nowoczesną książką do czytania i do oglądania. Następnie wykonają ilustrację, które połączą we wspólnej oprawie, tworząc jedną księgę.warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 5–12 latobowiązują zapisy od 28 maja 2018: 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.art.plgodz. 12.00 | Legendy polskie na Dzień DzieckaSławomir Ortyl opowie o popularnych polskich legendach na podstawie obrazów na wystawie sztuki polskiej od XVII do XIX wieku. Następnie dzieci wykonają kolorowe wizerunki ludzi i zwierząt związanych z dawnymi opowieściami.zajęcia dla dzieci w wieku 5–12 latobowiązują zapisy od 28 maja 2018: 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.art.plgodz. 12.00 | ETNO#muzealniakiDzieci wspólnie ożywią wystawę stałą Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość i przyjrzą się dawnej izbie, gdzie zastaną domownika gotowego opowiedzieć ciekawe historie. Następnie wymalują talerz według wzorów dolnośląskich.obowiązują zapisy: 71/344-33-13godz. 11.00 | Podróż do wnętrza sztukWarsztaty odbędą się na wystawie czasowej poświęconej twórczości Tadeusza Brzozowskiego, który interesował się różnymi, bardzo naturalnymi wnętrzami. Jakimi? Tego uczestnicy dowiedzą się podczas spotkania. Nie zabraknie również wyzwań plastycznych.warsztaty dla dzieci w wieku 4–6 latobowiązują zapisy: 71 712 71 81 lub edukacja.pawilon@mnwr.art.plgodz. 12.00 | Akcja, atrakcja, abstrakcjaNa początku dzieci i rodzice dowiedzą się, co to jest abstrakcja, podczas wspólnego oglądania kolekcji sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku. Następnie wykonają własną kompozycję abstrakcyjną i nadadzą tytuły powstałym pracom.warsztaty dla dzieci w wieku 8–10 latobowiązują zapisy: 71/712-71-81 lub edukacja.pawilon@mnwr.art.plgodz. 11.00 | Za górami, za lasami, za siedmioma kościołami… Opowieść o baśniowym WrocławiuUczestnicy przyjrzą się najbardziej znanym podaniom i legendom polskim, zilustrowanym na znaczkach pocztowych. Staną się one inspiracją do stworzenia niezwykłych przedstawień teatralnych, których tematem będą najsłynniejsze wrocławskie baśnie.warsztaty dla rodzin z dziećmi bez limitu wiekuobowiązują zapisy: 71/343-67-65 lub sekretariat@muzeum.wroclaw.plgodz. 12.00–20.00 | Samoobsługowe MuzeumDuchy Lasu to przestrzeń interaktywna, która dzięki uniwersalnemu charakterowi jest niezwykłym polem do samodzielnej zabawy, niezależnie od wieku. Na panoramicznej powierzchni umieszczone zostały magnesy zapraszające do kreowania i komponowania własnych przedstawień leśnych stworów. Dodatkowo w kasie dostępny jest bezpłatnie „Rozrusznik 2D”, czyli samoobsługowe ćwiczenia na papierze.zabawa z dziećmi bez ograniczeń wiekowychgodz. 13.30–15.00 | Niedzielne Warsztaty RodzinneWyjątkowe działania twórcze w powiązaniu z aktualnymi wystawami czasowymi znajdującymi się w muzeum.warsztaty dla dzieci w wieku 4–11 latobowiązują zapisy: e.frejus-staniek@muzeumwspolczesne.pl11.00–13.00 | #muzealniaki w MPKWarsztaty dla rodziców z bezpieczeństwa poruszania się pojazdami komunikacji miejskiej z dziećmi (w tramwaju Moderus na placu Teatralnym)13.00–14.00 | Baby Art WalkSpacer dla rodziców z niemowlakami z placu Teatralnego do Muzeum Architektury w towarzystwie animatorów z Fundacji ArtTransparentgodz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 i 15.00 | W ceramicznej wzorcowniDzieci poznają sposoby zdobienia naczyń ceramicznych na przykładach dawnych i współczesnych form bolesławieckich. Samodzielnie zaprojektują własny wzór i naniosą go – za pomocą stempelków lub pędzla – na biskwit, tworząc unikatowy przedmiot.warsztaty dla dzieci bez ograniczeń wiekowychgodz. 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00 | Warsztaty czerpania papieru w kształcie misiaDzieci, po wcześniejszym wprowadzeniu w technikę, własnoręcznie wykonają papier czerpany w kształcie misia z oczkami w znaku wodnym.godziny 10.00 i 12.30 | Kartonowe laleczki, papierowe sukieneczkiDzieci stworzą lalki z kartonu, następnie ubiorą je w własnoręcznie zaprojektowane papierowe ubranka.warsztaty dla dzieci bez ograniczeń wiekowychobowiązują zapisy: 74/862-74-26godz. 11.00–17.00 | Dzieciaki przejmują Galowice!Przewodnicy opowiedzą najmłodszym historię karety Kopciuszka i sań Mikołaja, pokażą, w co pakowały się w podróż damy i jak wyglądał strój dorożkarza. Odbędzie się również wielka wymiana zabawek oraz pokaz spektaklu teatralnego.zajęcia dla dzieci bez ograniczeń wiekowychgodz. 11.00 | Balon – statek powietrzny z własną postaciąDzieci stworzą swoją oryginalną pamiątkę – kolorowy statek powietrzny z balonów i materiałów plastycznych, który może służyć jako funkcjonalny pojemnik lub zabawna dekoracja z wizerunkiem postaci i miejscem na swoje zdjęcie.warsztaty dla dzieci bez ograniczeń wiekowychobowiązują zapisy: 75 645 50 78godz. 9.00–16.00 | Pora na dobranoc...Zwiedzanie wystawy przygotowanej we współpracy z Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, na której pokazane są historie bajek z czasów PRL-u.godz. 9.00–16.00 | Pokaz bicia monetDzieci niczym w średniowiecznej mennicy spróbują wybić monetę, która będzie kopią legnickiego srebrnego grosza z wizerunkiem św. Jadwigi.zajęcia dla dzieci bez ograniczeń wiekowychgodz. 10.00–16.00 | Dzieci zwiedzają za darmo Muzeum Porcelany!Zwiedzanie muzeum, które jest pełne skarbów związanych z Wałbrzychem. Spacer po salach może byż niezwykła przygodą, a zwykłe drzwi – wehikułem czasu.zajęcia dla dzieci bez ograniczeń wiekowychgodz. 10.00, 12.00 i 14.00 | Młodym górnikiem byćDzieci odkryją w Starej Kopalni tajemnice podziemi w towarzystwie ducha Kopalni – Skarbnika, poznając przy tym niesamowite wałbrzyskie legendy. Spróbują swoich sił przy górniczych pracach, dowiedzą się, jakie zwierzęta można było spotkać w kopalni i może znajdą tajemniczy Złoty Pociąg. Na koniec przygotują górnicze czako i pomalują węglem.warsztaty dla dzieci bez ograniczeń wiekowychobowiązują zapisy: edukacja@starakopalnia.pl lub 74 667 09 12.