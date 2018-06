W dniach 5 – 7 lipca Filmowe Lato w zasięgu Orange zawita do Łomnicy. W Osadzie Śnieżka, z widokiem na pasmo Karkonoszy, obejrzymy trzy filmy: „Piknik z niedźwiedziami”, „Mój przyjaciel orzeł” i „Był sobie pies”. Dwie ostatnie produkcje to doskonałe propozycje dla całych rodzin. Wstęp na wszystkie seanse jest bezpłatny.

HARMONOGRAM PROJEKCJI

5.07, g. 22.00 Łomnica, Osada Śnieżka, ul. Spacerowa 8: „Mój przyjaciel orzeł”

6.07, g. 22.00 Łomnica, Osada Śnieżka, ul. Spacerowa 8: „Był sobie pies”

7.07, g. 22.00 Łomnica, Osada Śnieżka, ul. Spacerowa 8: „Piknik z niedźwiedziami”

4.08, g. 21.00 Łomnica, Osada Śnieżka, ul. Spacerowa 8: „Bella i Sebastian”

5.08, g. 21.00 Łomnica, Osada Śnieżka, ul. Spacerowa 8: „Bella i Sebastian 2”

6.08, g. 21.00 Łomnica, Osada Śnieżka, ul. Spacerowa 8: „Wesele w Sorrento”

7.08, g. 21.00 Szklarska Poręba, Dolna stacja wyciągu Puchatek: „Śmietanka towarzyska”



„Mój przyjaciel orzeł” to opowieść o przyjaźni chłopca o imieniu Lukas z dzikim orłem. Mieszkający w górskiej okolicy bohater filmu znajduje w lesie ranne pisklę orła. Postanawia wyleczyć jego złamane skrzydło i nauczyć życia w dzikich ostępach. Z kolei „Był sobie pies” ukazuje życie z perspektywy psa – najlepszego przyjaciela człowieka. Film Lasse Hallstroma, trzykrotnie nominowanego do Oscara twórcy takich przebojów, jak „Co gryzie Gilberta Grape’a” czy „Czekolada”, opowiada historię czworonożnego Baileya, który - przechodząc kolejne reinkarnacje, zastanawia się nad sensem życia. Oba filmy to świetne propozycje dla całych rodzin.„Piknik z niedźwiedziami” został zrealizowany na podstawie książki Billa Brysona. Zobaczymy w nim laureatów Oscarów – Roberta Redforda i Emmę Thompson oraz wyróżnionego Złotym Globem, trzykrotnego zdobywcę nominacji do Nagrody Akademii – Nick'a Nolte.To zabawny, wzruszający film, który opowiada historię samego Billa Brysona – pisarza, który ani myśli o spokojnej emeryturze i na przekór rodzinie i pięknej żonie postanawia wybrać się w podróż życia. Zamierza przebyć na piechotę Szlak Appalachów – liczącą 2200 mil, malowniczą trasę łączącą stany Georgia i Maine. Nie mogąc znaleźć innych towarzyszy, Bryson zabiera na wyprawę dawno niewidzianego przyjaciela Katza, notorycznego podrywacza, dla którego ekspedycja jest sposobem na ucieczkę przed wierzycielami. Na szlaku szybko okazuje się, że dla każdego z podróżników słowo „przygoda” ma zgoła odmienne znaczenie.