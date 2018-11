Multikino rozdaje bilety za darmo. Jak zdobyć bilety?

Akcja, dzięki której można otrzymać darmowe vouchery do Multikina na dowolny film 2D potrwa do 31 grudnia 2018 roku. To w tym czasie osoby posiadające konto w serwisie Multikino.pl mogą z niej skorzystać. Aby wziąć udział w zabawie należy podczas jednej transakcji zakupić minimum dwa bilety na dowolny seans w Multikinie, korzystając z Google Pay.

Dzięki temu użytkownik otrzyma dwa dodatkowe, darmowe bilety do wykorzystania do 30 czerwca 2019 roku na dowolny seans 2D w Multikinie. Wykorzystać je można w każdy dzień tygodnia. Vouchery zostaną wysłane na e-mail podany przez klienta wraz z zakupionymi biletami. Z promocji można skorzystać tylko raz.



