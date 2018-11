Mróz i śnieg w górach. Przyszła zima, ale łagodna. Zobacz jakie kiedyś były zimy! (ZDJĘCIA)

Ale jak mawiają Ci, który pamiętają zimy w latach 80. - co to za zima! Kiedyś to były prawdziwe pogodowe armagedony. Tak jeden z jej ataków na przełomie lat 70 i 80. opisywała Gazeta Wrocławska.

"Autobusy grzęzły w zaspach, a te, którym udało się uniknąć zakopania w śniegu, jeździły bez żadnego planu. Stanęła część fabryk, bo nawet tam, gdzie był prąd z agregatów, nie było... pracowników. Nie mogli oni dotrzeć do pracy. Na domiar złego zaczęło brakować produktów spożywczych i realnym zagrożeniem stał się wybuch paniki wśród mieszkańców. Szkoły nie mogły przyjąć uczniów, a teatry i kina odwołały wszystkie seanse i przedstawienia. Tysiące ludzi z pomocą wojska odśnieżało miasto"