Możesz zaśpiewać na wrocławskim sylwestrze w Rynku. Rusza casting

W sobotę (17 listopada) ruszy casting do chóru, który zaśpiewa na wrocławskim sylwestrze "Wrocław Respect". Na casting mogą przyjść jedynie osoby pełnoletnie, trzeba mieć przygotowany utwór i wykonać go a capella. Casting odbędzie się w barze Barbara przy ulicy Świdnickiej. Przesłuchania rozpoczną się o godz. 9.00 i potrwają do 15.00.

Pawel Relikowski / Polska Press