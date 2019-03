Możesz kupić kultowe auto z filmu "Powrót do przyszłości". Cena: 160 000 złotych (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Na sygnale do szpitala. Policjanci myśleli, że złapali pirata drogowego, a on ratował życie kobiety

Do zdarzenia doszło na ul. Sobieskiego we Wrocławiu. To tam funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego namierzyli auto, które jechało ponad 100 km/h. Zatrzymali je do kontroli.