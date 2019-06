"Motyl" - udana premiera we Wrocławskim Teatrze Lalek (RECENZJA)

Prapremierowy spektakl odbył się w Dzień Dziecka na scenie przy pl. Teatralnym 4.

Główna bohaterka – Rutka – ma tylko pięć lat i bardzo boi się ciemności (pewnie jak każde, małe dziecko). Niestety, jej rodzice uważają, że dzieci muszą zasypiać przy zgaszonym świetle (skąd my to wszyscy znamy?) Kto pomoże małej, wystraszonej Rutce nocą? Oj, z tym nie będzie problemu. W jej życiu, nagle, zjawiają się m.in. Ryba-Świetlik, Foka, Samochód i... No nie będę wszystkiego zdradzał.

„Motyl” Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk to przepiękna historia. Napisana i opowiedziana z pomysłem.

To nie tylko historia o lękach dzieciństwa, o dorastaniu, to także bardzo mądra opowieść o walce dobra ze złem (którego jest pełno we współczesnym świecie) trzeba walczyć. To opowieść o sile przyjaźni, miłości, o empatii.

Spektakl porusza temat lęków: tych dziecięcych – przed samotnością, opuszczeniem, i tych dorosłych – przed utratą wolności i nadmiernym przywiązaniem. Reżyser deklaruje jednak, że poważne tematy, jak we wszystkich jego przedstawieniach, są odciążone sporą dawką dowcipu.

Najnowsza sztuka, którą możemy zobaczyć na deskach Wrocławskiego Teatru Lalek zachwyca humorem, ironią, którą nie tylko w mig wychwytują dzieci, tańcem (bardzo, bardzo zabawnym), ale przede wszystkim znakomitą muzyką i piosenkami skomponowanymi przez zespół Jerz Igor (mam wielką nadzieję, że piosenki z „Motyla” zostaną wydane na płycie – z chęcią bym ich słuchał z moimi dziećmi i w aucie, i w domu).

Największe jednak brawa należą się (sporej) obsadzie spektaklu.