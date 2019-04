Motocykliści przejadą przez Wrocław w szczytnym celu. Przeczytaj szczegóły!

Motocykliści rozpoczną sezon - mszą i uroczystą paradą [TRASA, PROGRAM]

25 kwietnia oficjalnie rozpocznie się sezon motocyklowy we Wrocławiu. Przez miasto przejedzie parada motocykli, odbędą się koncerty i szkolenia z ratownictwa medycznego. Chociaż do obchodów jeszcze trochę czasu, motocykliści już teraz zachęcają wszystkich do wzięcia udziału.