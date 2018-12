Mosty Średzkie do przebudowy. Którędy ominąć korki w Leśnicy?

Przebudowa mostów Średzkich i głównego wjazdu do Wrocławia od zachodu, czyli Legnicy i Lubina, ma pochłonąć blisko 3 mln zł. Remontu nie doczekają się jednak położone równolegle do drogowych mosty tramwajowe przy pętli Leśnica.

Wykonawca przebudowy mostów będzie musiał opracować także tymczasową organizację ruchu. Jedno jest pewne - nie obejdzie się bez korków. Tych którzy będą chcieli ominąć jeszcze większe niż zazwyczaj korki w Leśnicy, obwodnica wyprowadzi aż do ronda przy ul. Granicznej, a dalej na zakorkowane rondo przy autostradowej obwodnicy Wrocławia.

Rozwiązaniem byłoby oddanie do użytku tzw. Alei Stabłowickiej - łącznika obwodnicy Leśnicy z ul. Kosmonautów na wysokości szpitala przy ul. Fieldorfa. Pierwotnie prace nad nim miały ruszyć w marcu tego roku i zakończyć się w czerwcu przyszłego, jednak jeszcze nie ruszył przetarg.



Mosty Średzkie położone są na Bystrzycy i korycie dopływającej do niej niegdyś Młynówki. Łącznie są cztery mosty: dwa południowe, tramwajowe i dwa północne – dla ruchu kołowego. W tym miejscu istniały dawniej drewniane mosty. Przeprawa została zniszczona w wyniku działań wojennych. Po wojnie zbudowano dzisiejsze mosty południowe i puszczono nimi ruch, a po kilku latach zostało tam położone torowisko tramwajowe. Ruch się zwiększał i dobudowano mosty północne dla ruchu kołowego, a południowe pozostawiono tramwajom. W ten sposób przeprawa funkcjonuje do tej pory.