18 kwietnia 2018 roku nakładem wydawnictwa HarperCollins ukazał się kryminał Jessici Fellowes, autorki książek stworzonych na potrzeby realizacji serii TV „Downtown Abbey”, pod tytułem „Morderstwo w pociągu”. Fellowes sprawnie miesza świat faktów ze światem fikcji na tle międzywojennej Anglii, wciągając nas w fascynującą zagadkę zbrodni.

O KSIĄŻCE:



Pochodząca z niebogatej londyńskiej rodziny Louisa Cannon pragnie uciec od biedy. Wybawieniem z trudnego położenia okazuje się być praca w wiejskiej posiadłości Asthall Manor, u rodziny Mitford. Tam Louisa obejmuje posadę niani i guwernantki dzieci Mitford, stając się powiernicą najstarszej córki, zgryźliwej acz bystrej szesnastoletniej Nancy.



BOŻE NARODZENIE, 1919

Kiedy córka chrzestna Florence Nightingale została zamordowana w pociągu, zaintrygowane Louisa i Nancy, nie zważając na konsekwencje, próbują rozwiązać zagadkę mordercy. Czy to był napad rabunkowy, czy zemsta, której korzeni należy szukać w wojennych wydarzeniach? Louise i Nancy gromadzą fakty, rozmawiają z rodziną

i znajomymi zamordowanej. Im więcej informacji udaje im się zebrać, tym więcej wątków pojawia się w ich śledztwie. Depczą po piętach mordercy, który jednak zrobi wszystko, by jego sekret nie ujrzał światła dziennego …

Wciągająca lektura, której akcja, oparta na FAKTYCZNEJ ZBRODNI, jest okazją do poznania barwnej rodziny brytyjskich arystokratów Mitford. Ten ekscentryczny ród po dziś dzień budzi wiele kontrowersji,

a sensacyjne morderstwo stanowiło wielką zagadkę w Anglii w początkach XX wieku.



„Pomysłowa, skrząca, przebiegła, genialna”

- Susan Hill

***

"Prawdziwe morderstwo, prawdziwa rodzina i całkiem nowa bohaterka kryminału połączone by stworzyć fascynującą i bardzo przyjemną lekturę. Pokochałem książkę!„

― Julian Fellowes, pomysłodawca i twórca scenariuszy do Downton Abbey i Belgravii

***



O AUTORCE:



JESSICA FELLOWES JEST AUTORKĄ SERII O DOWNTON ABBEY:



KSIĄŻKA „MORDERSTWO W POCIĄGU” ZYSKAŁA STATUS MIĘDZYNARODOWEGO BESTSELLERA



JESSICA FELLOWES to pisarka, dziennikarka i wytrawny mówca, najlepiej znana z pięciu książek towarzyszących powstaniu serialu filmowego Downton Abbey, w których autorka zarysowała społeczno-historyczny kontekst, będący tłem wydarzeń. Książki

z serii trafiły na listy bestsellerów New York Times i Sunday Times. “Morderstwo w pociągu” jest pierwszą powieścią kryminalną autorki zainspirowaną prawdziwym zabójstwem z 1920 roku, które Fellowes wplotła w losy barwnego brytyjskiego rodu arystokratów Mitford.



