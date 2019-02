Molestował dwie małe dziewczynki, ale na karę jest zbyt chory i stary?

81-latkowi groziło 12 lat więzienia za molestowanie seksualne dwójki dzieci. Zarzuty w tej sprawie usłyszał we wrześniu 2018 roku. Wtedy miał molestować seksualne dwie małe dziewczynki. Nagabywał je, obnażał się przed nimi i chciał, aby dotykały go w miejsca intymne. I nie wiadomo jakby się to wszystko skończyło, gdyby nie zdecydowana interwencja przypadkowego świadka, który zgłosił sprawę policji.

Kilka dni później prokuratura wszczęła śledztwo, a mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania doprowadzenia małoletnich do poddania się innej czynności seksualnej. I do winy 81-latka śledczy nie mają wątpliwości, ale ze względu na jego podeszły wiek i zły stan zdrowia podjęli decyzję o umorzeniu postępowania.

Ostatecznie decyzję w tej sprawie podejmie sąd.

Prokuratura poza wnioskiem o umorzenie skierowała do sądu również wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego. Ma nim być terapia psychologiczna.