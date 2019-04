Mnóstwo krasnalowych atrakcji w Arkadach Wrocławskich. Przeczytaj szczegóły!

W nocy z 3 na 4 kwietnia do Arkad Wrocławskich wprowadziła się rodzina krasnali. Figurki przedstawiają trzymających się za ręce rodziców z dwójką dzieci. Rodzinę Arkadków, bo tak zostały nazwane krasnoludki, można spotkać na poziomie 0 centrum handlowego, wchodząc od strony skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i ul. Swobodnej. Pojawienie się rodziny krasnali w Arkadach Wrocławskich nie jest przypadkowe. Wrocławskie centrum handlowe przechodzi obecnie proces rewitalizacji i kieruje swoją ofertę właśnie w kierunku rodzin.

Parapetówka i Mapa Poszukiwaczy Krasnali

W odnalezieniu rodziny Arkadków pomoże specjalna „Mapa Poszukiwaczy Krasnali”, którą będzie można otrzymać w centrum handlowym od 8 do 20 kwietnia. Na terenie i przed wejściami do Arkad Wrocławskich pojawią się też ślady małych stópek prowadzących do ukrytych na terenie galerii niespodzianek.

- Dodatkowo w poniedziałek, 8 kwietnia, organizujemy „parapetówkę” dla dzieci z okazji wprowadzenia się krasnali do Arkad. Do wspólnej zabawy zapraszamy całe rodziny, a także grupy szkolne i przedszkolne. Jak to na przyjęciu, oprócz warsztatów, animacji i malowania buziek, nie zabraknie też zdrowych przekąsek i napojów. Wydarzenie odbędzie się w godz. 11:00-19:00 – mówi Jagoda Najwer, Specjalista ds. Marketingu Arkad Wrocławskich.

Rodzina Arkadków – zbieraj krasnale

To nie koniec atrakcji związanych z rodziną Arkadków. Od 8 do 20 kwietnia będzie można zdobyć pluszową wersję taty krasnala. Wystarczy w czasie trwania akcji zrobić zakupy w Arkadach Wrocławskich za minimum 300 zł na maksymalnie 3 paragonach. Maskotki wydawane będą przy specjalnym stoisku w pobliżu figurek krasnali. W kolejnych odsłonach akcji będzie można zdobyć pozostałych członków rodziny Arkadków.