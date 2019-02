Mnóstwo atrakcji w najbliższy weekend w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

10 listopada, g. 12:00

Patriotyczny teatr Styki z „Polonią” w roli głównej

Wykład Beaty Stragierowicz w ramach cyklu „Drogi do niepodległości”

Prelegentka opowie o obyczajach patriotycznych czasu zaborów i o powstaniu obrazu „Polonia” Jana Styki z 1891 r. – głównej atrakcji lwowskich obchodów stulecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

10 listopada, g. 15:00

Modelarze pamięci – oprowadzanie kuratorskie

Prowadzenie: Marta Derejczyk

Oprowadzanie po wystawie „Modelarze pamięci” poświęconej takim zjawiskom z obszaru twórczości nieprofesjonalnej jak wieloelementowe i ruchome rzeźby oraz amatorsko tworzone makiety domów, gospodarstw i architektury wsi. Prace te łączy wspólna intencja ich twórców – powstawały po to, by zachować pamięć o najbliższym otoczeniu, sposobie pracy czy zwyczajach. Pochodzące z rożnych części Polski obiekty pozwalają na ukazanie regionalnego i środowiskowego zróżnicowa­nia tematyki poruszanej przez ludowych rzeźbiarzy czy twórców makiet.

Wstęp z biletem na wystawy czasowe

Miejsce: Muzeum Etnograficzne

10 listopada, g. 16:00

„Ze wszystkich stron piękna” – rzeźba jako sztuka kształtowania bryły i przestrzeni

Wykład Romualda Nowaka w ramach cyklu „Dookoła rzeźby”

Jakie znaczenie ma rzeźba wśród sztuk plastycznych? W trakcie wykładu ukazany zostanie proces tworzenia dzieła rzeźbiarskiego – od pomysłu rysunkowego, poprzez szkic rzeźbiarski, model, aż po ostateczną realizację. Omówione zostaną różne sposoby kształtowania bryły oraz rodzaje dzieł rzeźbiarskich. Prowadzący przedstawi także sylwetki najwybitniejszych rzeźbiarzy tworzących od starożytności do współczesności.

Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

11 listopada, g. 11:00

Narodowa tożsamość w polskiej sztuce współczesnej

Wykład Iwony Gołaj

Jedenastego o jedenastej raz jeszcze będzie okazja, by usłyszeć wykład przygotowany z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 2018. W jaki sposób sztuka aktualna oddaje złożoność zbiorowej wyobraźni? Za jakimi obrazami i figurami kryje się fenomen polskości? Przywołana zostanie między innymi twórczość Jerzego Kaliny, Grzegorza Klamana i Pawła Althamera. Wymienieni artyści, w skrajnie odmienny sposób, pokazują w swych pracach człowieka w obliczu władzy, odnoszą się do przestrzeni publicznej i symboli narodowych.

Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

11 listopada, godz. 12:00

Niepodległa do hymnu!

Prowadzenie: Michał Pieczka

O godz. 12:00 podczas oficjalnych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę na pl. J. Piłsudskiego w Warszawie do hymnu staną przedstawiciele Państwa. O tej samej godzinie stacje radiowe w całej Polsce wyemitują hymn naszego Państwa, tak by każdy Polak mógł dołączyć do wspólnego śpiewania.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu również podejmuje tę inicjatywę i zaprasza wszystkich do wspólnego odśpiewania hymnu, które odbędzie się w holu głównym Muzeum.

Wstęp wolny

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

11 listopada, g. 15:00

Niepodległa. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w muzealnym holu wybrzmią najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne w wykonaniu Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej pod batutą Anny Sipak. W repertuarze nie zabraknie takich utworów jak Marsz Pierwszej Brygady, O mój rozmarynie czy wybranych pieśni ze Śpiewnika Morskiego Feliksa Nowowiejskiego. Koncert będzie połączony z krótką prelekcją Beaty Stragierowicz na temat „Polonii” Jana Styki.

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

10 listopada, g. 12:00

Śpiewajka

Rodzinne warsztaty muzyczne dla rodziców i dzieci w wieku 3–12 lat

Prowadzenie: Marta Derejczyk

Kolejne z cyklu comiesięcznych muzycznych spotkań dla młodszych i starszych, na których można poznać i wspólnie pośpiewać stare piosenki, wykonywane kiedyś dla dzieci lub przez dzieci. Do uczestnictwa w zajęciach nie są konieczne żadne umiejętności, w tym umiejętność czytania literek czy nut, chętni mogą natomiast przybyć z własnymi instrumentami.

Wstęp z biletem za 3 zł

Zapisy: tel. 71 344 33 13 lub muzeum@muzeumetnograficzne.pl

Miejsce: Muzeum Etnograficzne

11 listopada, g. 10:30

Szukamy bohaterów na obrazie Jana Styki „Polonia”

Zajęcia dla dociekliwych w wieku 6–12 lat

Prowadzenie: Sławomir Ortyl

Dzięki medalowi z wizerunkiem Kościuszki, a także takim obrazom jak „Śmierć Ellenai” Pruszkowskiego, „Grób Ojczyzny” Smuglewicza, „Racławice” Chełmońskiego, „Klucznik Gerwazy” Leopolskiego, czy też „Śluby Jana Kazimierza” Matejki, uczestnicy zajęć podejmą próbę rozpoznania ważnych postaci na obrazie Jana Styki „Polonia”. Wstęp z biletem za 3 zł

Zapisy: tel. 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.pl

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

11 listopada, g. 12:00

Bohaterowie Niepodległej

Zabawa plastyczna dla dzieci w wieku 6–12 lat w ramach cyklu „Z rodziną do muzeum”

Prowadzenie: Grzegorz Wojturski

Tematem zajęć będą wybitni Polacy, których wizerunki obecne są na obrazach na obrazach pokazywanych na wystawie „Sztuka polska XVII–XIX w.” oraz na wystawach czasowych „Polonia” Jana Styki i „Plakaty z daru prof. Mariana Morelowskiego”. Uczestnicy zapoznają się z osiągnięciami polskich bohaterów narodowych – zarówno w dziedzinie walki zbrojnej, jak i w działalności niepodległościowej realizowanej pędzlem i piórem. Za pomocą techniki kolażu dzieci wykonają kompozycję zawierającą wizerunek wybranego bohatera narodowego.

Wstęp z biletem za 3 zł

Zapisy: tel. 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.pl

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu