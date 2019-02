Młodzieżowe Halowe Mistrzostwa Polski w ultimate frisbee

Mistrzostwa rozegrane zostaną w kategorii poniżej 20.roku życia (U20).

Ultimate to bezkontaktowy, dynamiczny sport drużynowy, w którym rywalizują ze sobą dwa siedmioosobowe zespoły (na hali pięcioosobowe) . Celem gry jest podawanie sobie dysku przez drużynę atakującą, by w końcu złapać go w zonie (strefie) przeciwnika i tym samym zdobyć punkt. Oczywiście w tym samym czasie drużyna przeciwna stara się w tym aktywnie przeszkadzać. Ultimate łączy w sobie bieganie, rzucanie, łapanie i skakanie. Przydają się zwinność i dynamiczność. Chociaż i tak najważniejsza jest umiejętność grania zespołowego. Więcej o samej dyscyplinie na stronie http://frisbee.pl/.

Na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski we Wrocławiu gościć będziemy drużyny z Płocka, Dopiewa, dwie drużyny z Poznania i aż cztery z Wrocławia. Powoli nasze miasto staje się młodzieżową stolicą polskiego ultimate. Drużyny rywalizują w formule MIXED (3 chłopców i 2 dziewczyny na boisku) i podzielone będą na dwie grupy po 4 zespoły. Mecze rozgrywane będą od 8.00 do 18.00, o godzinie 17.30 planowany jest mecz finałowy. Tytułu mistrzowskiego broni wrocławska drużyna KS AZS AWF Flow Junior (White), warto dodać, że drużyna ta wystawia także mniej doświadczony skład - Blue.

Współorganizatorami Mistrzostw są:

- SP 84,

- DUCH GRY - Stowarzyszenie Rozwoju Ultimate,

- Polskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate.

Patronat Honorowy objął Dyrektor Departamentu Edukacji Pan Jarosław Delewski.

Zapraszamy Państwa serdecznie, SP nr 84, wejście od ul. UKRYTEJ, obok wejścia basenowego. Wstęp bezpłatny. Bądź z nami, wspieraj wrocławską młodzież.