Mistrzowie smaku na start! Ma być pysznie i przyjemnie! Czekamy na zgłoszenia Waszych faworytów! Masz swoją ulubioną restaurację, bistro lub kawiarnię? Wiesz, gdzie można zjeść najlepszego burgera czy sushi i kto produkuje najsmaczniejsze lody lub pieczywo? A może znasz sympatycznych kelnerów, baristów i barmanów, którzy zasługują na wyróżnienie? Zgłoś kandydatów do tytułu Mistrzowie Smaku w plebiscycie pod patronatem Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

W gastronomii najważniejsza jest ocena klientów. Wszystko jedno, czy prowadzi się dużą restaurację czy małą jadłodajnię liczy się dobry smak i miła obsługa. W wielki plebiscycie Mistrzowie Smaku 2018 laureatów prestiżowych tytułów i cennych nagród wybiorą ci, którzy mają największe prawo do oceny gastronomików - ich klienci.W pierwszym etapie plebiscytu, osobno we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy i wszystkich dolnośląskich powiatach, zostaną przyznane tytuły Kucharz Roku, Kelner Roku, Restauracja Roku, Bar/Jadłodajnia/Bistro Roku oraz Cukiernia/Kawiarnia Roku. Laureaci w każdej z tych kategorii, poza dyplomami, zdobędą także awans do wojewódzkiego finału, który wyłoni najlepszych na Dolnym Śląsku.Niezależnie od głosowania w miastach i powiatach, nagrody zostaną przyznane także w wojewódzkich kategoriach plebiscytu. Wyniki głosowania publiczności zdecydują o tym, kto zdobędzie tytuł Barmana Roku i Baristy Roku. Na lokale gastronomiczne czekają wyróżnienia w kategoriach: Lody Roku, Pizza Roku, Restauracja Wegetariańska Roku, Sushi Roku, Burger Roku. W plebiscycie zostaną nagrodzeni także producenci pieczywa z naszego województwa, który powalczą o prestiżowy tytuł Piekarnia Roku.Dodatkowe, wyjątkowe wyróżnienie będzie czekać na Kucharza Roku, Kelnera Roku, Restaurację Roku oraz Cukiernie/Kawiarnię Roku na Dolnym Śląsku, czyli na zwycięzców wojewódzkich finałów powiatowych kategorii plebiscytu. Otrzymają oni zaproszenie do Poznania na Międzynarodowe Targi Gastronomiczne POLAGRA Gastro i Invest Hotel.