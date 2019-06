MISTRZOWIE MOTORYZACJI Najlepsi mechanicy i warsztaty, fachowi instruktorzy i szkoły jazdy, najsympatyczniejsi taksówkarze - zgłoś kandydata

Znasz warsztat samochodowy, który warto polecić innym? Wiesz, w której szkole jazdy sympatyczni instruktorzy najlepiej przygotują do egzaminu na prawo jazdy? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji MISTRZOWIE MOTORYZACJI. Wyróżnienia czekają także na taksówkarzy i salony samochodowe. Swoimi pojazdami będą mogli pochwalić się także pasjonaci, dla których samochód lub motocykl to więcej niż hobby. Do gazety dołączymy specjalny dodatek, w którym zaprezentujemy laureatów.

Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez samochodów. Przeciętna polska rodzina ma ich dwa. Dziś już prawie każdy ma za sobą drogę, którą każdy kierowca musi pokonać. Na jej początku jest kurs prawa jazdy, później zakup samochodu, a następnie nieuniknione wizyty w serwisach i warsztatach związane z przeglądami lub naprawami. Czasem też każdy z nas wciela się w rolę pasażera korzystając z taksówki. Zdarza się, że samochód staje się przysłowiowym oczkiem w głowie. Dbamy o niego, inwestujemy i upiększamy, auto lub motocykl staje się dla nas prawdziwą pasją. KLIKNIJ i zgłoś kandydatów W akcji MISTRZOWIE MOTORYZACJI zaprezentujemy wiele oblicz motoryzacji w naszym regionie. Na łamach gazety oraz na stronach naszego serwisu internetowego przedstawimy i docenimy mechaników, warsztaty samochodowe, instruktorów i ośrodki szkolenia kierowców, salony samochodowe z naszego województwa, a także korporacje taksówkarskie i związanych z nimi taksówkarzy z Wrocławia i innych miast regionu. Pasjonaci motoryzacji będą mogli także pochwalić się swoimi samochodami i motocyklami.