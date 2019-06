„Mistrzowie literatury dzieciom”, czyli dolnośląskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami

Dotychczas głównymi organizatorami projektu byli: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, łódzkie wydawnictwa Literatura i Akapit Press oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Oddział we Wrocławiu). W piętnastu poprzednich edycjach wzięło udział 161 miast i gmin naszego województwa (ponad 90% gmin w województwie zaangażowało się w organizację i realizację projektu). Imprezy finałowe odbyły się w wielu miastach Dolnego Śląska.

Główną ideą projektu jest propagowanie czytelnictwa i bibliotek. Podczas tegorocznej akcji każdy z pisarzy – w ciągu trzech dni (w 2019 r. będzie to 5–8 czerwca), odbędzie szereg spotkań w miejscowościach na terenie całego Dolnego Śląska. Z Wrocławia wyruszą samochody z ekipą, której głównym bohaterem będzie znany i popularny pisarz lub ilustrator – twórca książek dla dzieci.

Do współpracy zaproszeni zostali najlepsi współcześni twórcy literatury dla dzieci i młodzieży: Paweł Beręsewicz, Anna Czerwińska-Rydel, Agnieszka Frączek, Ewa Karwan-Jastrzębska, Emilia Kiereś, Renata Piątkowska, Katarzyna Ryrych, Agnieszka Tyszka oraz artystka pędza i ołówka Joanna Zagner-Kołat.

„Mistrzowie literatury dzieciom” to kolejny pomysł na podróż „z książką na walizkach” po Dolnym Śląsku. W tym roku, zgodnie z głównym założeniem projektu, spotkania będą pretekstem do rozmowy z czytelnikami o wybitnych pisarzach – zarówno uznanych klasykach, jaki i tych, którzy dziś są mistrzami słowa. Dyskusje z twórcami będą okazją do przedstawienia różnych pokoleń czytelników oraz ich zainteresowań książkami.