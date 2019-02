Mistrzowie Handlu - zgłoś sprzedawcę, sklep, kwiaciarnię, butik!

Wielka gala Plebiscytu Osobowość Roku 2017 Gazety Wrocławskiej - ZOBACZCIE ZDJĘCIA!

Z całego Dolnego Śląska przyjechali do Wrocławia, by odebrać nagrody za czołowe miejsca w Plebiscycie Osobowość Roku 2017. Niektórym łamał się głos ze wzruszenia w gardle, a gratulacjom nie było końca. W sali Uroczysta gala odbyła się w sali Warszawa we wrocławskim DCF-ie.