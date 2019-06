Mistrzostwa Polski w squashu we Wrocławiu

Egipcjanin Ali Farag to aktualny mistrz świata i lider ranking PSA. Tytuł i pierwszą pozycję w klasyfikacji wywalczył sobie na przełomie lutego i marca w Chicago. Prawdopodobnie to on jako nr 1 na świecie uświetni zbliżające się wielkimi krokami Indywidualne oraz Drużynowe Mistrzostwa Polski w Squashu. Turniej wraca do Wrocławia po 5 latach. Teraz zawody zostaną rozegrane w Magnolia Park.

Impreza nie jest biletowana

- Wrocławskie święto squash potrwa cały miesiąc. Cieszymy się, że gościmy w Magnolia Park wszystkie najważniejsze wydarzenia. To niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć w akcji światowe gwiazdy oraz najlepszych seniorów i juniorów w kraju – zachęca Marta Kocik, manager ds. marketingu i PR Magnolia Park. – Dzięki temu, że tym razem mistrzostwa organizowane są w budynku, przy sztucznym oświetleniu, mecze można rozgrywać w dzień, co kilka lat temu na Placu Solnym nie było możliwe.– dodaje Marta Kocik.

Przygotowania do imprezy w Magnolia Park trwają od początku czerwca. Szklany kort już stoi. Pierwsi wejdą do niego najmłodsi zawodnicy, którzy od 7 do 9 czerwca skrzyżują rakiety w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów. Seniorzy zagrają o tytuł mistrza Polski kilka dni później – od 13 do 15 czerwca.

Zwieńczeniem miesiąca ze squashem w Magnolia Park będą Drużynowe Mistrzostwa Polski (od 27 do 29 czerwca).