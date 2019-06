Mistrzostwa Polski w squashu we Wrocławiu

Szklany kort powstał już Magnolia Park. To pierwszy tego typu event sportowy w centrum handlowym w Polsce. Wkrótce wejdą do niego najlepsi zawodnicy w naszym kraju, aby powalczyć o najwyższy tytuł. Wielkie święto tej dyscypliny we Wrocławiu potrwa cały miesiąc. W Indywidualnych oraz Drużynowych Mistrzostwach Polski w Squashu wezmą udział także zawodnicy z czołówki światowego rankingu. Pierwszy turniej już w ten weekend.

1.We Wrocławiu zawody gościły w 2014 roku na pl. Solnym. Wtedy mecze można było oglądać tylko w nocy. Jak będzie tym razem? Indywidualne Mistrzostwa Polski w squashu to jeden z największych i najbardziej prestiżowych turniejów rozgrywanych na terenie naszego kraju, a kort na Placu Solnym był wówczas kortem pokazowym. Rzeczywiście, ówczesne rozgrywki można było podziwiać wyłącznie w godzinach wieczornych. Jednak w Magnolia Park kort będzie dostępny przez cały dzień, również dla osób, które będą chciały skorzystać z niego indywidualnie. To nie lada gratka dla miłośników squasha. Uruchomiliśmy specjalną platformę, na której można rezerwować kort w Magnolia Park, poza oficjalnymi rozgrywkami. Więcej szczegółów znajduje się na tej stronie. 2.Jakie nowości w stosunku do zawodów sprzed kilku lat są w tegorocznym programie? Trudno porównać te wydarzenia, gdyż mają zupełnie inny charakter.

Obecny cykl obejmuje wszystkie najważniejsze imprezy w Polsce - Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów, Seniorów oraz Drużynowe Mistrzostwa Polski, które po raz pierwszy udało się sprowadzić do Wrocławia. Wyjątkowość tych zawodów to fakt, iż szklany kort będzie wykorzystywany do meczów turniejowych przez cały okres mistrzostw, a nie tylko do rozgrywania finałów. Stanie się zatem areną zmagań dla bardzo wielu zawodniczek i zawodników, jak również wielu amatorów i nowicjuszy rozpoczynających przygodę ze squashem.

Indywidualnych Mistrzostw Polski 2019 będą również rozgrywkami cyklu turniejów WSF & PSA Satellite Tour. Zatem jest to świetna okazja do zdobycia punktów w światowym rankingu PSA. 3.Co będzie największą atrakcją zawodów? To niebywała okazja by podziwiać w trakcie turniejów najlepszych graczy w Polsce, w każdej kategorii wiekowej, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Drużynowe Mistrzostwa Polski zapewnią jeszcze więcej wrażeń, z powodu obecności światowej klasy gwiazd squasha. 4.Światowe gwiazdy na mistrzostwach Polski? Jak to możliwe? Kogo będziemy oglądać w Magnolia Park?

Analizując składy poszczególnych drużyn możemy spodziewać się poza polskimi championami największych gwiazd światowego squasha m.in. Gregory Gaultier, Daryl Selby, Mohamed Elshorbagy, Raphael Kandra, Mathieu Castagnet, Lucas Serme, Viktor Byrtus, Piëdro Schweertman, Bart Ravelli, Bernat Jaume, Daniel Poleshchuk czy Martin Svec. 5.Wydarzenie to nie tylko rozgrywki dla zawodowców. Szykuje się także coś dla amatorów? Przez cały czerwiec poza godzinami zawodów na szklanym korcie czy w WSC. - Wrocław Squash Club prowadzone będą pod okiem instruktorów zajęcia dla uczniów okolicznych szkół oraz lekcje pokazowe dla dzieci i dorosłych. W czerwcu pomiędzy Indywidualnymi Mistrzostwami Polski Seniorów oraz Drużynowymi Mistrzostwami Polski okazję do spróbowania swoich sił na szklanym korcie może mieć każdy ponieważ rozegrane zostaną turnieje kategorii B+ oraz C z dużą ilością spotkań finałowych rozgrywanych właśnie w Magnolia Park.

6.Squash staje się coraz popularniejszy jako rekreacja. Jakie korzyści płyną z uprawianie tej dyscypliny sportu? Squash poza technicznym aspektem jest treningiem aerobowym, o wysokim stopniu intensywności. Regularnie uprawiany poprawia pracę układu krążenia, obniża ciśnienie, obniża poziom złego cholesterolu, poprawia pracę układu oddechowego, zwiększa wydolność oddechową. Squash wpływa także na ogólną poprawia kondycji fizycznej, spalanie tkanki tłuszczowej, zwiększa ogólną sprawność, zwiększa siłę i wytrzymałość mięśniową, rozwija i kształtuje mięśnie nóg, ramion i pleców, kształtuje idealną sylwetkę, wysmukla, poprawia koordynację ruchową, zwinność, rozwija szybkość ruchu i reakcji, zwiększa poziom energii. To także doskonała forma odstresowania i oderwania się od problemów dnia codziennego, dzięki wydzielanym w trakcie treningu endorfinom. Motywacją do treningów są nie tylko liczne efekty, jakie można osiągnąć. Również element rywalizacji z przeciwnikiem sprawia, że chcemy grać coraz lepiej i osiągać coraz lepsze wyniki, co w efekcie przynosi nam dużą satysfakcję i przyjemność. 7.Czy to sport dla każdego? Zdecydowanie, uprawianie squasha to doskonałe rozwiązanie dla osób, które lubią „wycisk”. Jest to bardzo dynamiczny i męczący sport, który pomaga utrzymać dobrą kondycję. Dzięki regularnym treningom poprawia się wydolność krążeniowo-oddechowa, znacznie wzrasta również poziom wytrzymałości. Uprawianie squasha pomaga utrzymać wysportowaną i szczupłą sylwetkę. Dynamika sportu sprzyja spalaniu kalorii i pozbywaniu się nadprogramowych kilogramach jak również pomagają wyrzeźbić mięśnie rąk, nóg i pośladków....

Trenowanie squasha mogą rozważyć również osoby, które pracują w napięciu i stresie. Aktywny trening pomoże rozładować negatywne emocje. W trakcie rozgrywki zawodnik musi być maksymalnie skupiony, dzięki czemu łatwiej zapomnieć mu o wszystkich nieprzyjemnych zdarzeniach, które spotkały go w ciągu dnia i zatrzymać tzw. gonitwę myśli. Ponadto po treningu znacznie obniża się poziom stresu, a wzmożony wysiłek fizyczny sprawia, że mózg zaczyna produkować endorfiny, czyli hormony szczęścia. Treningi squasha mogą być także dobrą formą aktywności fizycznej dla osób, które lubią sport i ruch, ale zmuszone są prowadzić siedzący tryb życia. Rozgrywka na korcie poprawi im humor, pozwoli im się rozruszać i nabrać energii. 8.Można od początku uczyć się samemu, czy konieczne są lekcje z instruktorem? Wszystko zależy od oczekiwań - w squasha mogą grać osoby, które nigdy nie skorzystały z lekcji z instruktorem, co potwierdza, że można przygotować się do squasha samemu. Jednak osoby korzystające z lekcji z trenerami zdecydowanie szybciej robią postępy i rozwijają swoje umiejętności. W naszym klubie WSC. można skorzystać z pokazowej lekcji z trenerem. Jest to zdecydowanie rekomendowane rozwiązanie, które pozwoli w przyszłości uniknąć niechcianych kontuzji, złych technik czy niepotrzebnych nawyków. 9.Jak zachęcić do gry w squasha? Co jest pociągającego w tym sporcie? Wrocław Squash Club jest jednym z pierwszych klubów squasha we Wrocławiu, który powstał w centrum rozrywki jakim niewątpliwie jest teren przy Długosza 71 we Wrocławiu. WSC. to miejsce wyjątkowe gwarantujące rodzinną atmosferę. Do przyjemności gry w squasha dodajemy pasje i profesjonalizm oraz zaangażowanie całego zespołu.

Do dyspozycji klientów oddajemy 7 kortów do squasha. Korty te posiadają doskonałe właściwości odbicia piłki, a hałas został ograniczony do minimum. Komfort i bezpieczeństwo na kortach zapewnią sportowe podłogi oraz tylna ściana kortów ze specjalnie przystosowanego szkła. W klubie mamy dodatkowo dla Państwa dyspozycji sauny, które nieodpłatnie udostępniamy graczom. Sauny podzieliliśmy na strefy: damską i męską dlatego zapewniają intymność i pełen relaks. Dla osób oczekujących wyciszenia, spokoju i odbudowania naturalnej odporności organizmu, proponujemy pobyt w grocie solnej z tężnią solankową, która stanowi olbrzymi inhalator, za pomocą którego uzdrawiające substancje przenikają przez błony śluzowe nosa i skórę prosto do organizmu graczy. 10.Dlaczego akurat Magnolia Park? Magnolia Park jest największym centrum handlowo-rozrywkowo-rekreacyjnym na Dolnym Śląsku. Tu klienci mają dostęp do kompleksowej oferty sklepów, restauracji, kina i wielu innych miejsc. Niewątpliwym atutem jest dostęp do ponad 3500 bezpłatnych miejsc parkingowych. Do Magnolia Park można dostać się też w łatwy sposób komunikacją miejską, zarówno autobusami jak i tramwajami. Jak widać kibice mogą dotrzeć na turnieje na wiele sposobów. To wręcz idealne miejsce do rozgrywania i propagowania squasha w Polsce. 11.Dla kogo jest ta dyscyplina sportowa? Squash jest dla każdego. Grają zarówno dzieci, nawet kilkuletnie, nastolatkowie i dorośli. 12.Na jakim poziomie jest polska liga?

Squash w Polsce ma dość krótką historię, dlatego poziom światowy osiąga dopiero pokolenie naszych juniorów. W WSC. trenuje nasza wychowanka, dwukrotna mistrzyni Polski 10- letnia Natalia, która często ogrywa graczy z wieloletnim doświadczeniem.

