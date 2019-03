Mistrzostwa Dolnego Śląska w Boksie [GALERIA ZDJĘĆ]

W imprezie wzięli udział bokserzy reprezentujący 24 kluby rozsiane po całym Dolnym Śląsku – Gwardia Wrocław, Boks Team Oława, Kaczor Boks Wałbrzych, MKB Energetyka Lubin, Bombardier Wrocław, Imperium Boxing Wałbrzych, Red Fighters Jelenia Góra, Box Lwówek Śląski, Top Bolesławiec, Adrenalina Wrocław, Wołowski Klub Bokserski, Boks Polonia Świdnica, Respect Świdnica, Boks Ciszewski, DKB Dzierżoniów, Zandukeli Boxing Team Wrocław, ZKB Jaskinia Lwa Ziębice, Boxing Team Gosiewski Wrocław, LKB Legnica, Boks Kobierzyce, Champion Chojnów, Orzeł Oleśnica, KS Górnik Polkowice oraz gospodarz imprezy Bojan Boks Lubań. W sumie stoczono kilkadziesiąt walk. W piątek do późnych godzin w hali lubańskiego MOSiR rozgrywano ćwierćfinały. W sobotę natomiast półfinały oraz osiem finałowych walk. Niedziela była natomiast bokserską wisienką na torcie.

Pojedynki, które toczone były w kategoriach kadet, junior oraz senior podobały się publiczności. Ta najgoręcej kibicowała Mateuszowi Urbanowi, który jak burza dotarł do finału. W decydującym starciu zawodnik trenerów Wiesława Bojanowskiego i Kazimierza Rzeszuty przed czasem pokonał Kacpra Kasprzyka z DKB.

Mateusz pokazał kawałek dobrego boksu. Ma charakter do walki i czyni regularne postępy. Ten sukces z pewnością zmotywuje go do jeszcze cięższej pracy. To prawdziwy talent

Powiedział szczęśliwy Wiesław Bojanowski, trener Bojan Boks.

– _Trzecia walka była dla mnie chyba najtrudniejsza. Może dlatego, że po dwóch byłem lekko zmęczony. Ale udało się. Trzy walki wygrane przed czasem... Poszedłem po swoje, tak jak sobie założyłem. Sukces otwiera przede mną dużo możliwości jeśli chodzi o udział w turniejach międzynarodowych. Bardzo chciałbym zdobyć mistrzostwo Polski _– powiedział na gorąco świeżo upieczony Mistrz Dolnego Śląska.

Ciekawie było również w innych finałowych starciach. W jednym z nich Monika Wójcik (wychowanka Bojan Boks, a obecnie reprezentantka Bombardiera Wrocław) pokonała Agnieszkę Serdyńską. W innym ciekawym pojedynku wielką niespodziankę sprawiła Wiktoria Hanczewska z Team Tariel Zandukeli, która jednogłośną decyzją sędziów pokonała utytułowaną (m.in. mistrzynię Polski) Mirellę Skubij z Gwardii Wrocław.

– Dziewczyna boksuje dopiero od pół roku. To co zrobiła to coś niewiarygodnego. Pokonała znacznie bardziej doświadczoną i utytułowaną rywalkę. Jestem niezwykle szczęśliwy – cieszył się trener Tariel Zandukeli.

Tytuły mistrzowskie Dolnego Śląska 2019 wywalczyli: kadetki: Karolina Kohutiak, Karolina Krasińska, juniorki: Magdalena Sochowicz, seniorki: Monika Wójcik, Wiktoria Hanczewska, Julia Szczurowska, juniorki: Andżelika Mięgoć, Roksana Potocka, kadeci: Jakub Krzpiet, Oskar Jędrysiak, Paweł Kacprowicz, Jarosław Skibiński, Konrad Szlachta, Mateusz Urban, Gracjan Ziemiewicz, Jakub Przeszak, Wiktor Bojnarowicz, Bartosz Zalewski, juniorzy: Eryk Ratajczak, Marcin Niciński, Dorian Bartoszek, Jakub Baranowski, Brian Wydmuch (Oleśnica), Kamil Grzeziński, seniorzy: Mateusz Janduła, Mateusz Wojtasiński, Piotr Tobolski, Rafał Klimuntowski, Ireneusz Wojtasiński, Kamil Bednarek, Jakub Stępiński, Paweł Sajda.