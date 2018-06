Za nami emocje związane z siatkarską Ligą Narodów, ale oczy wszystkich skierowane są na inną biało-czerwoną ekipę, która już za niecałe dwa tygodnie zmierzy się w pierwszym meczu podczas piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Przed naszymi piłkarzami jeszcze dwa sprawdziany - najbliższy, już w piątek 8 czerwca, z Chile.



Wszyscy ci, którzy nie będą mogli na żywo obserwować w jakiej formie są Orły trenera Nawałki, 8 czerwca, w specjalnie przygotowanej Sport Zonie w hotelu Campanile we Wrocławiu (Wrocław Centrum) będą mogli poczuć się jak na poznańskim Inea Stadionie. A wśród kibiców będzie można spotkać mistrza świata i Europy - Krzysztofa Ignaczaka. Popularny „Igła” znany jest ze swojej miłości do piłki nożnej i emocjonalnego kibicowania naszym reprezentantom.



- Zdaję sobie sprawę, że to tylko mecz towarzyski, ale emocje będą porównywalne, jak podczas Mundialu. Przecież to już ostatnie sprawdziany przed tą najważniejszą dla każdego kibica imprezą - komentuje Krzysztof Ignaczak. - Cieszę się, że będą mógł dzielić swoje emocje z innymi kibicami w Sport Zonach, przy dobrym jedzeniu i dodatkowych atrakcjach - dodaje nasz mistrz.



Wyjątkowe promocyjne menu zaspokoi nawet najbardziej wymagających koneserów piłkarskich przekąsek. Przyjdź i sprawdź, czy podołasz naszym zestawom Campaburgera czy specjalnie przygotowanej Desce Szefa. Oczywiście do każdego zestawu dokładamy kufel idealnie schłodzonego piwa. Jeżeli uważasz, że jedno to za mało, kup dwa, a małe trzecie dostaniesz gratis!



Zaczynamy 8 czerwca o godz. 20:20 w Sport Zonie w Campanile Wrocław Centrum meczem Polska - Chile.



Dołącz do nas również 12, 19, 24 i 28 czerwca, kolejno w Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy i Szczecinie. Wstęp do wszystkich Sport Zone jest free!