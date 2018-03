Organizacje, które od lat zbierają pieniądze na szczytne cele stworzyły apel. Sprzeciwiają się zmianom, które proponuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Według nich nowe prawo pozwoli na zatrzymanie zbiórki i przejęcie zebranych pieniędzy.

MSWiA planuje zmianę w ustawie o zbiórkach publicznych. Minister Brudziński zapowiada, że obecne prawo nie funkcjonuje dobrze. Nie zgadzają się z tym przedstawiciele 30 dużych organizacji pozarządowych (m.in. WOŚP, Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” czy WWF Polska).- Apelujemy o pozostawienie ustawy o zbiórkach publicznych bez zmian - czytamy w specjalnym oświadczeniu. Przedstawiciele NGO tłumaczą, że ustawa z 2014 roku została przygotowana wręcz modelowo, na podstawie szeregu konsultacji. Według nich Istnieje spory nadzór ministra, a mimo to w prosty sposób można wypełnić wszystkie formalności.- Planowane zmiany w prawie stanowią dla Finału WOŚP bezpośrednie zagrożenie. Na mocy przepisów prawa minister spraw wewnętrznych, a więc polityk, otrzyma uprawnienie do tego, by samodzielnie, pod pretekstem swobodnej oceny działalności i celów Fundacji, do Finału nie dopuścić. Ten sam polityk będzie miał możliwość „przejęcia” zebranych w Finale WOŚP środków, wskazując wybrany przez siebie bez żadnych konsultacji cel i tylko na ten wskazany cel WOŚP będzie miała możliwość wydatkowania „finałowych” pieniędzy - pisze w specjalnym oświadczeniu Jurek Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.