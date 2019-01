Minifigurka LEGO kończy 40 lat! Poznaj wszystkie tajemnice małych ludzików [BARDZO DUŻO ZDJĘĆ]

Ewolucja minifigurki LEGO

Wszystko zaczęło się w 1974 roku, gdy pojawiła się pierwsza postać LEGO wykonana głównie z dużych kwadratowych klocków LEGO, z ruchomymi ramionami, ale nieruchomymi nogami. W 1975 roku dołączyły do niej kolejne postaci LEGO - z solidnymi torsami, nieruchomymi ramionami i nogami oraz pozbawione rysów twarzy. Trzeba przyznać, że bardzo różniły się od minifigurek LEGO, które dziś znają i kochają dzieci na całym świecie. Nie czekały jednak długo na modyfikację. Rok 1978 zapoczątkował nową erę minifigurek LEGO wyposażonych w ruchome kończyny i prostą mimikę, składającą się z dwóch czarnych kropek jako oczu i uśmiechu namalowanego czarnym kolorem. Obecna kolekcja małych ludzików zawiera ponad 650 unikatowych twarzy, co oznacza, że dzieci mogą w zabawie odgrywać role bardzo różnorodnych postaci i osobowości.

Od 20 do 8 000

Na początku było około 20 różnych postaci, w tym policjant, lekarz, strażak, rycerz i astronauta.

Ale w ciągu ostatnich czterech dekad liczba dostępnych minifigurek wzrosła do ponad 8 000. Dla porównania, gdyby globalna populacja rosła w tym samym tempie, na Ziemi żyłoby teraz prawie 144 tryliony ludzi!

Idealna wysokość

Bez włosów lub innego elementu na główce, minifigurki LEGO mają dokładnie taką samą wysokość, jak cztery złożone ze sobą klocki. Oznacza to, że idealnie pasują do systemu LEGO (tzw. LEGO System in Play). Gdyby ustawić minifigurki jedna na drugiej, używając 20 750 sztuk, konstrukcja osiągnęłaby wysokość najwyższego budynku na świecie - Burdż Chalifa w Dubaju.

Wiele osobowości

Z biegiem lat minifigurki LEGO pokazały, że mogą odzwierciedlać praktycznie każdą osobę: od piratów po pielęgniarzy, od inżynierów po hodowców słoni, od weterynarzy po Wikingów. Reprezentują tysiące różnych postaci. W 2011 roku trzy mini ludziki LEGO poleciały nawet w kosmos na pokładzie statku kosmicznego NASA - Juno. Jedna rzecz pozostaje niezmienna: niezależnie od roli, zawodu, charakteru czy osobowości, jaką dzieci będę miały ochotę odgrywać, zawsze znajdą do tego odpowiednią minifigurkę LEGO.

Mistrz różnorodności

Czy wiesz, że tradycyjny żółty kolor minifigurki LEGO został wybrany na podstawie opinii grupy fokusowej z początku i połowy lat 70., która uznała, że ta barwa jest lepsza niż biała. Od tego czasu minifigurki stawały się coraz bardziej różnorodne - od ludzików z cielistym odcieniem skóry w 2003 (Lando Calrissian z Gwiezdnych Wojen i koszykarze NBA) po pierwszą postać na wózku inwalidzkim w 2016 roku. Minifigurki LEGO przyczyniły się również do odejścia od stereotypów ról płciowych, oferując takie postaci jak, kobietę-strażaka, kobietę-ninja, czy figurki ojców wyposażonych w nosidełka dla maluchów. Cała magia i atut minifigurek polega na tym, że pozwalają dzieciom tworzyć własne historie i być kimkolwiek zechcą - mężczyzną lub kobietą, z hełmem lub z włosami, z piegami lub okularami, cokolwiek tylko sobie wyobrażą. Nawet jeśli pomyślą o mechanicznych postaciach - w świecie LEGO nie ma nic niemożliwego. Było wiele wersji C-3PO czy R2D2, nie wspominając o innych robotach!

Gwiazda Hollywood

Minifigurka LEGO zagrała w kilku hollywoodzkich hitach kinowych, w tym „LEGO® Przygoda”, „LEGO® BATMAN: Film” i „LEGO® NINJAGO: Film”. W 2007 roku grupa LEGO stworzyła nawet 10 000 złotych chromowanych minifigurek C-3PO zapakowanych w losowe zestawy z okazji 30-lecia Gwiezdnych Wojen.

1978-2018

Czy wiesz, że do produkcji każdej minifigurki jest używanych aż osiem różnych form? Dwa zestawy tych form są takie same, ale jak lustrzane odbicia, aby uformować prawe i lewe ramię i nogi ludzika! Pierwsze formy są prawie identyczne z tymi, które są używane dzisiaj, więc minifigurki z 1978 roku mogą być zestawiane i pasują do współczesnych ludzików. Jedyną kwestią, która uległa zmianie, jest liczba elementów, jakie może wytworzyć każda forma i prędkość z jaką pracuje. Dla przykładu - forma do produkcji główek, która początkowo mogła wytworzyć osiem elementów w 9,8 sekundy, dziś produkuje 128 elementów w 14,7 sekundy!

Więcej niż tylko figurka

Minifigurki LEGO zdają się spełniać jeden cel - pozwalają świetnie się bawić, ale jest też inny bardzo ważny aspekt. Oferując nieskończone możliwości odgrywania ról, zostały zaprojektowane tak, aby zachęcać dzieci, by bawiły się z inwencją, angażowały się, wyrażały różne emocje, tworzyły i opowiadały swoje własne historie. Oznacza to przede wszystkim wiele radości, ale, co najważniejsze, pozwala młodym ludziom rozwijać kluczowe umiejętności życiowe, takie jak inteligencja emocjonalna, kreatywność i komunikacja - umiejętności, które według nowych badań raportu Lego Play Well, będą miały kluczowe znaczenie w przyszłości.

