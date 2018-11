Mieszkaniec powiatu średzkiego rzucił się z nożem na ochronę pociągu...

Gangsterzy z Dolnego Śląska werbowali do pracy w Anglii i zmuszali... [ZDJĘCIA, FILM]

mat. informacyjny

Dolnośląscy policjanci zatrzymali czterech gangsterów, którzy werbowali Polaków do Pracy w Wielkiej Brytanii i tam zmuszali ich do niewolniczej pracy. To kolejne osoby zatrzymane w tej sprawie. Dolnośląskim policjantom pomagali brytyjscy koledzy.