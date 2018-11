Mieszkanie Plus we Wrocławiu. Powstaną trzy osiedla [WIZUALIZACJE]

W przypadku lokalizacji przy ul. Hermanowskiej najlepszym projektem okazało się osiedle zaproponowane przez S.A.M.I. Architekci. Z kolei najlepszą koncepcję zagospodarowania gruntu przy ul. Białowieskiej przedstawiła pracownia Tektura Barbara Kozielewska. Zwycięzcy otrzymali po 25 tys. zł.

Sąd konkursowy przyznał dwa równorzędne drugie miejsca autorom projektów zabudowy dla działki przy ul. Kolejowej. Jednak koncepcją wskazaną do realizacji został projekt pracowni B2Studio.

W ramach programu Mieszkanie Plus oddano już do użytkowania 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, Jarocinie oraz Kępnie. W pierwszym kwartale przyszłego roku najemcy wprowadzą się do Mieszkania Plus w Gdyni, Wałbrzychu oraz Kępicach. Obecnie trwa nabór wniosków w Gdyni, a już niebawem – 18 grudnia – rozpocznie się nabór na 192 mieszkania w Wałbrzychu.