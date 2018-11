Mieszkania służbowe kuszą pracowników? Co piąty Polak chce, żeby pracodawca znalazł mu mieszkanie

Rośnie mobilność zawodowa Polaków, a wraz z nią zmienia się rynek nieruchomości – wynika z raportu przygotowanego przez Fundusz Mieszkań na Wynajem. Coraz więcej osób deklaruje, że przyjęłoby pracę w innym mieście, na przeszkodzie takim decyzjom często staje jednak kłopot ze znalezieniem w nowym miejscu odpowiedniego mieszkania. Na sytuacji tej mogą zyskać inwestorzy dysponujący mieszkaniami na wynajem – ale też firmy, którzy zaoferują swoim pracownikom mieszkania służbowe.

Mieszkania służbowe odpowiedzią na mobilność zawodową?

Jeszcze kilkanaście lat temu Polacy w większości pracowali w miejscu zamieszkania, dziś jednak sytuacja zmieniła się diametralnie. Z ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników serwisu Praca.pl wynika, że aż 80 proc. zapytanych osób przyjęłoby pracę w innym mieście. Potwierdzają to dane statystyczne – w 2017 roku według GUS miejsce zamieszkania zmieniło ponad 400 tys. Polaków.

Nie wszystkie z tych osób przeprowadziły się oczywiście za pracą, jednak w obliczu rekordowo niskiego bezrobocia w kraju (5,8 proc. w sierpniu tego roku) znalezienie dobrej pracy coraz częściej oznacza wyjazd do innego miasta. Pracownicy migrują przede wszystkim z mniejszych miejscowości do dużych aglomeracji, gdzie ofert zatrudnienia jest więcej, a płace – wyższe. Konsekwencje tej sytuacji dla rynku nieruchomości są łatwe do przewidzenia.

– Dynamika rotacji pomiędzy miejscami pracy przekłada się na wzrost popytu na mieszkania do wynajęcia. Już nie tylko rodziny z dziećmi, osoby samotne i studenci poszukują mieszkań na wynajem. Coraz częściej zainteresowane takim najmem są firmy i ich pracownicy – wyjaśnia Rafał Malik, dyrektor Biura Zarządzania Najmem w Funduszu Mieszkań na Wynajem.

Mieszkanie służbowe zachętą dla pracownika

W wielu branżach walka o pracownika rozpoczęła się już dawno. Żeby znaleźć wykwalifikowaną osobę na dane stanowisko, nie wystarczy już odpowiednio wysoka pensja. Benefity pozapłacowe w firmach stały się normą, a ich zakres często okazuje się czynnikiem decydującym przy wyborze firmy przez kandydata. W obliczu rosnącej mobilności zawodowej Polaków największym atutem pracodawcy może się jednak wkrótce okazać coś, co jak dotąd oferuje niewiele firm – służbowe mieszkania do wynajęcia.

Ze wspomnianego już badania wynika, że co piąty ankietowany zdecydowałby się na zmianę pracy i przeprowadzkę do innego miasta, gdyby pracodawca zapewnił mu mieszkanie służbowe. Łatwo to zrozumieć, ponieważ rozwiązanie takie ma dla pracownika wiele plusów:

możliwość zamieszkania w pobliżu siedziby firmy,

skrócony czas dojazdów do pracy,

brak konieczności poszukiwania mieszkania do wynajęcia na własną rękę,

brak formalności związanych z wynajmem,

stabilny czynsz najmu,

co najmniej dobry standard wynajmowanych lokali.

Mieszkania służbowe – jako wychodzące naprzeciw realnym potrzebom pracowników – mogą stanowić potężny atut firmy, która zdecyduje się je oferować. W Polsce takie rozwiązanie to wciąż rzadkość, jednak zagraniczne firmy stosują je od dawna.

– Prym w wynajmowaniu mieszkań służbowych dla swoich pracowników wiodą zagraniczne firmy, które otwierają filie w polskich miastach i muszą zapewnić oddelegowanym na kontrakty pracownikom zakwaterowanie na czas pobytu w kraju – komentuje Rafał Malik. – Czas najmu jest dokładnie sprecyzowany. Może on być krótkoterminowy – od kilku dni do kilku miesięcy, lub długoterminowy – od roku do nawet 5 lat w zależności od branży.

Pracownik w delegacji też woli wynajem mieszkania

Nie tylko pracownicy migrujący do innego miasta są zainteresowani lokalami wynajętymi przez pracodawcę. Mieszkania służbowe są również atrakcyjne dla firm, które często wysyłają pracowników w delegacje. A jest ich bardzo dużo – z danych Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że w 2016 r. w podróż służbową za granicę wyjechało milion osób. Łatwo się domyślić, że delegacji krajowych było równie dużo – wysyła na nie swoich pracowników ponad połowa firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W tej sytuacji coraz więcej firm decyduje się na wynajem mieszkań służbowych w największych miastach Polski.

– Ważnym odbiorcą najmu komercyjnego są – oprócz osób indywidualnych – firmy i korporacje, które wynajmują całe portfele mieszkań dla swoich pracowników – zauważa Rafał Malik. – Jest to atrakcyjna alternatywa dla kosztownych pobytów hotelowych czy rozdrobnionej oferty prywatnych właścicieli.

Podczas gdy znalezienie dla pracownika miejsca w hotelu może być w pewnych okresach problematyczne, mieszkania służbowe są zawsze dostępne, a do tego zapewniają większy poziom komfortu. Na rynku nieruchomości działa dziś wiele firm oferujących mieszkania na wynajem dostosowane do potrzeb firm – kompleksowo umeblowane i wyposażone w niezbędny sprzęt AGD, z gwarancją stabilnych warunków najmu przez cały czas trwania umowy.

Czy mieszkania służbowe staną się w Polsce standardem?

Trudno na razie prognozować, czy rosnąca mobilność zawodowa pracowników skłoni pracodawców do masowego inwestowania w mieszkania służbowe. Z pewnością nie w każdej branży walka o pracownika jest aż tak zażarta, by usprawiedliwiać wynajmowanie kilku czy kilkunastu mieszkań.

Wydaje się jednak pewne, że przynajmniej firmy często wysyłające swoich przedstawicieli w delegacje będą musiały rozważyć wynajem lokali mieszkalnych. Według analiz firmy Bookre rynek podróży służbowych urośnie o 5–12 proc. w ciągu najbliższych 2–3 lat. Z kolei koszt noclegów pracowniczych może rosnąć nawet o 7–10 proc. w skali roku. W takiej sytuacji mieszkania służbowe mogą się szybko okazać opłacalną alternatywą dla dotychczas stosowanych rozwiązań.