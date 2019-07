Mieszkania Plus we Wrocławiu. Zobacz kiedy i gdzie powstaną (WIZUALIZACJE)

Na 3 hektarowej działce położonej przy ul. Kolejowej powstanie osiedle, które pomieści blisko 500 mieszkań. Planowany termin rozpoczęcia budowy to czerwiec 2020 roku.

5 lipca w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego PFR Nieruchomości podpisała umowę z reprezentantami pracowni B2 Studio na opracowanie dokumentacji projektowej osiedla przy ul. Kolejowej.

- Dziś stawiamy kolejny krok na drodze ku realizacji ważnego projektu jakim jest pierwsze osiedle z programu Mieszkanie Plus we Wrocławiu. To program, który postawił sobie bardzo ambitny cel – rozwiązać problemy mieszkaniowe średniozamożnych polskich rodzin, których nie stać na zaciągnięcie kredytu, a najem na komercyjnym rynku nie daje im poczucia bezpieczeństwa i życiowej stabilizacji. Podpisywana dziś umowa zbliża nas do momentu, w którym także mieszkańcy Wrocławia będą mogli skorzystać z oferty dostępnych cenowo mieszkań na wynajem – podkreślał Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski.