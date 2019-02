Mieszkania Między Parkami we Wrocławiu w spokojnej okolicy

Wrocław, jako jedyne polskie miasto, znalazł się na liście opracowanej przez amerykańską stację CNN Travel, wśród 17 miejsc, które trzeba odwiedzić. To duże wyróżnienie, tym bardziej, że obok miasta krasnali, na tej samej liście znalazły się m.in. Ateny, Awinion czy Pompeje. Jeśli więc poszukujesz miejsca idealnego do życia, pracy i rozwijania swoich pasji, być może zainteresuje Cię oferta nowych mieszkań we Wrocławiu.

Wrocław – mieszkania od dewelopera blisko natury

Nowo powstające Osiedle Między Parkami to znakomita propozycja dla osób, które szukają odpowiedniej dla siebie przestrzeni do życia w malowniczej, a zarazem spokojnej okolicy. Dzielnica jest nie tylko bezpieczna, ale także świetnie**skomunikowana** z samym sercem Wrocławia. To przestrzeń wprost stworzona dla osób, które chcą mieszkać w dużej metropolii, a jednocześnie pragną cieszyć się nieograniczonym kontaktem z naturą, zielenią miejską i parkami.

Miłośnikom długich, spontanicznych spacerów i wypadów na tzw. „zieloną trawkę” z pewnością spodoba się fakt, że nieopodal osiedla przepływa rzeka Ślęza i znajdują się dwa urokliwe parki – Kleciński oraz Grabiszyński. Stanowią one bowiem idealną przestrzeń do relaksu zarówno dla singli, jak i rodzin z małymi dziećmi.

Więcej informacji na temat lokalizacji nowych mieszkań we Wrocławiu można znaleźć na: https://www.lcc.pl/pl/miedzy-parkami.

Nowe mieszkania we Wrocławiu – zakup przyszłości

Nowe mieszkanie we Wrocławiu na Osiedlu Między Parkami to niewątpliwie bardzo przyszłościowy zakup. Osiedle zostało zaprojektowane ze starannością o najdrobniejsze detale, by sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających osób. Wysoki komfort życia w tym miejscu, gwarantują m.in.:

• klatki schodowe, wyposażone w nowoczesne, cichobieżne windy;

• dwa rodzaje miejsc postojowych – na parkingu podziemnym i naziemnym;

• bezpieczny i rozbudowany plac zabaw dla dzieci;

• dobre skomunikowanie z centrum;

• świetnie rozwiniętą infrastrukturę;

• łatwy wyjazd na autostradę A4 i Autostradową Obwodnicę Wrocławia;

• łatwy dostęp do pętli tramwajowej i autobusowej;

• widok na rzekę i zieleń miejską.

Co istotne, deweloper posiada w swojej ofercie mieszkania o funkcjonalnych rozkładach i zróżnicowanych metrażach, w związku z czym każdy może znaleźć coś na miarę swoich potrzeb. Przykładowo mieszkania o powierzchni 28 m2 będą idealną propozycją dla singli, którzy szukają własnego miejsca we Wrocławiu, natomiast te o powierzchni ponad 85 m2 z pewnością zainteresują rodziców z dziećmi.